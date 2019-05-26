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В Архангельском театре кукол разворачивается своя драма

Не прошло и года после окончания помпезного ремонта (десятки публикаций в прессе и соцсетях), а плиточка у входа в храм кукольной Мельпомены уже пошла волнами.

Это зафиксировали фотообъективы коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера».

Они же назвали сумму, потраченную на ремонт здания – 574 млн. рублей.

- На эти деньги авторы и реализаторы проекта «пришили» к зданию в классическом стиле матовую стеклянную галерею, как в новомодных торговых центрах, забив и забыв про сочетание различных направлений в архитектуре, посбивали барельефы с советской символикой, напоминающие детям о тяге к знаниям и замазали все штукатуркой «пастельных» тонов. Как оказалось, за такую астрономическую сумму люди с руками из известных мест не смогли даже плитку положить, как положено. 

Впрочем, в свою очередь редакция ИА RUSNORD искренне надеется, что качество ремонта никак не повлияло на качество конечного продукта… спектакли Архангельского театра кукол действительно востребованы.

 

 

12 июль 15:13 | : Экономика / Культура

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