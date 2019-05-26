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Мерчендайзер в Архангельске - красивое название профессии с маленькой зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой Superjob, мерчендайзер в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 37 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 23 000 рублей, в Сыктывкаре 26 000 рублей и в Петрозаводске -  25 000 рублей в месяц.

Мерчендайзер – это сотрудник торговой точки, отвечающий за пассивное продвижение предлагаемого товара и поддерживающий положительную репутацию продвигаемого бренда. Это – творческая профессия, которая позволяет реализовать свой потенциал и получить новые возможности для развития карьеры. Стать мерчендайзером может даже человек без опыта, и уже через пару лет получить необходимые навыки для дальнейшего освоения профессии.

Базовые обязанности мерчендайзера:

  • выкладка продукции по определенной схеме, разработанной маркетологами;
  • оценка товарного запаса конкретных наименований, отслеживание и своевременное пополнение остатков;
  • оформление прилавков и других частей магазина рекламной продукцией;
  • проведение промоакций или помощь в их организации;
  • обучение продавцов особенностям продвижения всего товара или отдельных торговых марок;
  • оценка качества продукции, проверка целостности упаковки, сроков годности;
  • зачастую мерчендайзер работает как грузчик, привозя товар со склада;
  • составление отчетов по продажам.
12 июль 11:13 | : Экономика

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