Мерчендайзер в Архангельске - красивое название профессии с маленькой зарплатой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой Superjob, мерчендайзер в Архангельске в среднем получает 24 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 37 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 23 000 рублей, в Сыктывкаре 26 000 рублей и в Петрозаводске - 25 000 рублей в месяц.
Мерчендайзер – это сотрудник торговой точки, отвечающий за пассивное продвижение предлагаемого товара и поддерживающий положительную репутацию продвигаемого бренда. Это – творческая профессия, которая позволяет реализовать свой потенциал и получить новые возможности для развития карьеры. Стать мерчендайзером может даже человек без опыта, и уже через пару лет получить необходимые навыки для дальнейшего освоения профессии.
Базовые обязанности мерчендайзера: