Семейный дом от «Аквилон Инвест»

Новый жилой комплекс «Familia» возводится холдингом «Аквилон Инвест» на пересечении пр. Новгородского и ул. Логинова. Продажи квартир стартуют 15 июля, цены начинаются от 2,24 млн. рублей, на первые 10 квартир предоставляется скидка в 20%*.
ЖК «Familia» класса «бизнес-лайт» находится в самом центре Архангельска, в тихом уютном районе, с развитой социальной инфраструктурой. По бульвару вдоль улицы Логинова за несколько минут можно дойти до набережной Северной Двины. Кроме того, в этом году завершится ремонт пр. Новгородский, что улучшит транспортную доступность данной локации. Большинство квартир в новом доме рассчитаны на проживание семей с детьми. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы №11, №14 и №45, детские сады «Ивушка», «Парусок», «Поморочка», частные садики «Ромашка», «Чудеса», «Левушка», «Божья коровка». В нескольких минутах ходьбы находится поликлиника №1 и больница им. Семашко, многопрофильный медицинский центр «Эскулап», несколько стоматологических клиник. Рядом – музыкальный колледж, колледж культуры и искусства, Молодежный театр, стадион «Динамо», бассейн «Водник», Успенские бани.
ЖК «Familia» общей площадью 11 тыс. кв. м спроектирован разновысотным, в 3, 5, 9, 14 этажей. Фасады здания выполняются из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями. На первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами.
В новом жилом комплексе будет 101 квартира от студий до классических трехкомнатных площадью от 28 до 74 кв. м, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Здесь нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».
Как и все новые проекты холдинга «Аквилон Инвест» ЖК «Familia» строится в рамках нового стандарта качества 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон большого размера с пониженным до 600 мм уровнем подоконников используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
В парадных предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. В подвальном этаже расположены индивидуальные кладовые. Пристроенная подземная автостоянка рассчитана на 24 машино-места.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Необходимо отметить, что участок для строительства ЖК приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплатил обманутым дольщикам денежную компенсацию.
*Сроки проведения акции с 15.07.2019 по 31.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Технадзор-Р». Перевод: «Familia» (Фамилия) - Семья. Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пересечение ул. Логинова и просп. Новгородского. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040739:3; 29:22:040739:876. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru