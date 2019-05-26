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Обзавидуйтесь. САФУ не попал в очередной рейтинг успешности

На этот раз Северный Арктический Федеральный Университет пролетел мимо рейтинга российских вузов, чьи выпускники сразу по окончанию получают более чем достойные зарплаты.

Так, первое место поделили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, чьи выпускники на уже на старте карьеры получают более 110 тысяч рублей в месяц.

Второе место занял МГУ им. М. В. Ломоносова - 100 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров РАНХиГС - 98 тыс. рублей). Далее идут Финансовый университет при правительстве России - 90 тыс. и Всероссийская академия внешней торговли - 86 тыс.

Есть в рейтинге и провинциалы – выпускники Алтайского госуниверситета и Тихоокеанского госуниварситета получают в среднем 54 тыс.

Сколько получают на своей первой работе выпускники САФУ… даже спрашивать неудобно.

Рейтинг составило рекрутинговое агентство Superjob, информационный партнер ИА RUSNORD.

 

12 июль 09:01 | : Экономика

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