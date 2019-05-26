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Коряжма станет "пилотом" в раздельном сборе мусора

Общественное обсуждение нового проекта территориальной схемы началось 8 июля. Предложения и замечания по результатам рассмотрения проекта территориальной схемы будут приниматься до 25 июля.

В проекте территориальной схемы отдельно прописан раздельный сбор отходов. Сначала система будет внедряться в пяти пилотных городах: Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме.

- До третьего квартала 2020 года в этих городах должны создать соответствующую инфраструктуру для раздельного сбора мусора, как контейнерные площадки, так и пункты сбора вторсырья. (правительство области)

До конца 2019 года во всех бюджетных учреждениях региона должен быть внедрен раздельный сбор мусора.

По словам министра, потенциальных потоков завоза ТКО из других регионов в проекте схемы не предусмотрено.

Для проведения общественного обсуждения проект территориальной схемы размещен на странице министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области официального сайта Правительства Архангельской области в разделе Охрана окружающей среды – Территориальная схема обращения с отходами Архангельской области –Нормативно-правовые акты.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подготовит заключение по новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) к 5 августа. Как сообщил в понедельник журналистам региональный министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик, правительство области утвердит ее через 10 дней после опубликования заключения, если не будет повторного общественного обсуждения.

Заключение будет подготовлено по итогам рассмотрения проекта территориальной схемы и вывешено на сайте не позднее 5 августа. После этого не позднее десяти дней территориальная схема может быть утверждена правительством Архангельской области, если не будет ее повторного общественного обсуждения, — отметил министр.

(по материалам tk-online)

10 июль 11:46 | : Экономика

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