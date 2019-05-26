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Торговый представитель в Архангельск - новый "купец" на сорок три тысячи в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, торговый представитель в Архангельске в среднем получает до 43 000 рублей, этот показатель повысился по сравнению с предыдущим годом (Обзор от 20.11.2018г. - средняя зарплата составляла 41 000 рублей).

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Киров – 34 000 рублей, Вологда – 42 000 рублей, Петрозаводск – 44 000 рублей, Сыктывкар – 46 000 рублей, Мурманск – 51 000 рублей в месяц.

В столице торговый представитель может рассчитывать на зарплату в среднем 80 000 рублей в месяц (Обзор от 20.11.2018г – средняя зарплата составляла 75 000 рублей в месяц), в Санкт-Петербурге – до 66 000 рублей.

Тайны профессии:

Первыми торговыми агентами можно считать русских купцов. Именно они были самыми первыми предпринимателями, которые совершали сделки купли-продажи от своего имени. Купцы ездили по свету и покупали товары у тех, кто их производил, а затем привозили в места, где данный товар был нужен. Современный торговый представитель — это своего рода купец, предлагающий товар тому, кто в этом нуждается. Как и в давние времена, такие люди очень востребованы. Ведь хозяину товара не нужно искать покупателя, а покупателю нет нужды ехать за «тридевять земель». Купец был своего рода посредником.

Если в древности роль посредника между покупателем и продавцом исполнял купец, то сейчас этим занимаются специально обученные люди.

Торговый представитель - это человек, предлагающий и представляющий определенную продукцию. В его обязанности входит предлагать товар, следить за продажами и составлять отчетность.

Главные навыки при работе в этой сфере:

Уметь построить деловые отношения с поставщиками и потенциальными покупателями.

Знать о предлагаемом товаре всю доскональную информацию и уметь правильно разрекламировать его.

Наработать своих постоянных клиентов и суметь их удержать. В то же время искать новых покупателей.

Составление презентаций о предлагаемых товарах и услугах.

Работа с документами, составление отчетов, заключение договоров. Если товар специфический, обучение продавцов нюансам продажи.

Для успешной работы торговый представитель также должен быть постоянно в курсе колебания цен на рынке на аналогичный товар, изучать предложения других фирм.  

10 июль 08:23 | : Экономика

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