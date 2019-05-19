"Аквилон Инвест" предлагает интереснейшие выходные

13 июля в субботу холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов*.
Всех участников ждет специальная скидка в 50 тыс. рублей на покупку квартиры в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест».
Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.
В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии познакомят с новыми жилыми комплексами, которые холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить в столице Поморья и городе корабелов.
Напомним, до 30 июля холдинг «Аквилон Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске** – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей. Акция действует только на первые 30 проданных квартир. Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники. В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит».
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «Art Line» и ЖК «River Park» и 5 июля - в ЖК «ID Морской» в Северодвинске. 15 июля начнутся продажи квартир в ЖК «Familia», который возводится на пересечении пр. Новгородский и ул. Логинова. В планах компании запуск в продажу летом этого года еще трех новых объектов площадью почти 140 тыс. кв. м, в том числе 2 жилых комплексов в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.
*Сроки проведения акции 13.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер. окр., в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.07.2019 по 31.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 84 кв. м и исходя из стоимости отделки 6000 руб./кв. м Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка в 3х цветовых решениях «Графит», «Ваниль» или «Шоколад» на выбор клиента. Ремонт и скидка 500 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г. Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru