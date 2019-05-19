Город больших распродаж. В Архангельске растет зарплата менеджеров по продажам

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по продажам в Архангельске в среднем получает до 59 000 рублей, этот показатель значительно повысился по сравнению с предыдущим годом (Обзор от 30.11.2018г – средняя зарплата составляла 46 000 рублей).
У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Киров – 46 000 рублей, Вологда – 57 000 рублей, Петрозаводск – 61 000 рублей, Сыктывкар – 63 000 рублей, Мурманск – 70 000 рублей в месяц.
В столице менеджер по продажам может рассчитывать на зарплату в среднем 110 000 рублей в месяц (Обзор от 30.11.2018г – средняя зарплата составляла 85 000 рублей в месяц), в Санкт-Петербурге – до 90 000 рублей.
Навыки и таланты, необходимые представителю этой профессии:
Любому представителю этой профессии нужно быть общительным, коммуникабельным и целеустремлённым. Мобильные работники обязаны уметь планировать и правильно контролировать рабочие процессы внутри компании и мотивировать рабочий персонал.
Каждому претенденту необходимо иметь стрессоустойчивый характер. До момента подписания договора со времени начала работы с клиентом может пройти не одна неделя. Иногда только сама наработка клиентской базы может занять несколько лет. Также нельзя исключать особенность сезонного фактора. Как правило, пассивный доход удаётся заполучить от обслуживания ряда постоянных клиентов, но активные продажи нуждаются в поиске новых кандидатов. Одинаковую прибыль реально заполучить от 1 крупной или несколько небольших сделок.