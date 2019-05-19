Кто богаче всех в России? А где последний хрен без соли доедают

В список региона с самыми высокими доходами населения вошли Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Ненецкий (НАО) и Чукотский автономные округа.
Чуть похуже жизнь в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.
В то же время последний хрен доедают без соли: Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым.
При этом первая десятка регионов-лидеров в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах.
Социологи, проводившие данное исследование, настаивают, что в своих расчетах апеллировали такими понятиями, как уровень просто бедности и уровень крайней бедности. Они же отмечают, что некоторая часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за свое выживание. По России 2,1% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой. Таких больше всего в Тыве (9%) и Ингушетии (5.6%).
Архангельская область по доходам населения находится где-то в середине списка.
(фото с www.wp-clip.com)