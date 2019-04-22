"Ах, эти хрупкие создания!". Большинство россиян против гендерного равенства в труде

Как мы уже сообщали, Минтруда России скорректировало список профессий, где женский труд оказался, мягко говоря, нежелательным.
Из более чем 400 профессий в списке осталось 89. Причем напрямую связанных с вредными производствами – химической промышленностью, метростроем и т.п.
Зато теперь российская женщина может смело садиться за руль большегруза, штурвал истребителя или материться на клотике (профессия – боцман).
Однако, как выяснила социологическая служба компании Suprejob, более половины россиян выступают против подобного гендерного равенства.
По данным Superjob шаг к гендерному равенству, сделанный Министерством труда, одобряют всего 47% опрошенных. 29% не поддерживают расширение списка профессий, где разрешен женский труд. 24% затрудняются с ответом.
Женщины решение Минтруда одобряют чуть чаще мужчин: 50% против 43% соответственно. «Сейчас очень много сильных отважных и адекватных женщин, которые могут достичь всего и освоить любые профессии, которые пожелают, тем самым смогут обеспечить себя материально. Быть самодостаточной — это честь для меня», — комментируют дамы.
Больше всего сторонников инициативы — среди молодежи (56%). «Равенство полов присутствует в нашей стране, в Конституции в ст. 19 прописано», — аргументируют респонденты до 24 лет. Реже других поддерживают законопроект россияне старше 45 лет: «Это уже слишком, женщины — хрупкие создания и их надо оберегать».
Характерно, что выехавшие на ПМЖ бывшие россияне не видят ничего особенного в урезании данного списка, мол, эта одна из обязательных составляющих равенства полов.