На полгода раньше срока! "Аквилон Инвест" досрочно построил ЖК "Зеленый квартал-2"

Все работы завершены на полгода раньше срока. Уже подписан акт ввода здания в эксплуатацию, ведется подготовка к выдаче собственникам ключей от квартир.
Жилой комплекс «Зеленый квартал-2» расположен в центре столицы Поморья, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины, на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школы № 11 и №14, детские сады «Парусок» и «Ивушка», ФОК «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани», магазины, отделения банков, остановки общественного транспорта.
При строительстве ЖК «Зеленый квартал-2» использован передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика». Толщина стен составляет до 770 мм, что обеспечивает современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Облицовка наружных стен выполнена из цветного керамического кирпича. Для остекления окон использованы многокамерные стеклопакеты обеспечивающие максимальную тепло-, и шумоизоляцию. В здании устанавливаются современные инженерные системы, в том числе малошумные лифты импортного производства, пожарная сигнализация, и автоматизированный тепловой пункт, позволяющий достичь существенной экономии по оплате за теплоснабжение.
Всего 9-12-этажном доме общей площадью 10,2 тыс. кв. м 141 квартира разнообразной панировки, от классических однокомнатных до евро- и классических трехкомнатных, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть остекленные балконы и лоджии. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».
На 2-й очереди ЖК «Зеленый квартал» 60% территории земельного участка площадью более отводится под благоустройство. Уже смонтирована большая детская площадка с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием и оборудованы зоны для отдыха с малыми архитектурными формами. По периметру здания сделана вместительная парковка для легкового автотранспорта и проложены сети ливневой канализации. Кроме того, застройщик за свой счет выполнил асфальтирование парковки у дома №27 по ул. Гайдара и выезд из двора на пр. Новгородский, ремонт которого сейчас осуществляется городом.
Напомним, что летом 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» на перекрестке ул. Вологодкая и пр. Новгородский площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. А на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская ведется строительство 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» — 12-этажного дома на 108 квартир.