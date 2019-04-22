Руководитель отдела продаж в Архангельске - зарплата два "топорика" с семью нулями

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, руководитель отдела продаж в Архангельске в среднем получает 77 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 130 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 113 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 74 000 рублей, в Сыктывкаре 81 000 рублей и в Петрозаводске - 78 000 рублей в месяц.
Справка по профессии:
Руководитель отдела продаж – профессионал с широким кругом ответственности, с наличием сотрудников в прямом подчинении. От того, насколько качественно выполняет свои обязанности руководитель отдела продаж, на каком уровне развит его профессионализм, зависит величина прибыли предприятия и отсутствие претензий к бренду компании. Хороший специалист должен прекрасно разбираться в специфике своей отрасли и понимать принципы, по которым работают современные каналы сбыта, то есть ему нужно уметь привлечь клиента, наладить с ним сотрудничество и не отпустить старого.
Основные цели, которые стоят перед человеком на данной должности: управление коллективом, обучение нового персонала; стратегический поиск новых потребителей продукции и услуг, работа с ними; управление дебиторской задолженностью; формирование плана продаж, контроль его выполнения; реализация совместно с отделом маркетинга стратегии развития компании. Широта обязанностей руководителя отдела продаж зависит от специфики конкретного предприятия и количества сотрудников. В принципе, у должности большие перспективы, можно «дорасти» до коммерческого директора или даже стать главным управляющим компании либо офиса.