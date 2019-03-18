Виктор Павленко: "В лесном секторе нужны новые технологии"

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко принял участие в Национальном Лесном форуме, который проходит в Сыктывкаре.
Как сообщил сенатор, в мероприятии принимает участие более 400 человек: депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, представители Рослесхоза, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, ассоциации лесопромышленников «Русский лес», общественники и эксперты.
По словам Виктора Павленко одной из ключевых тем форума является мониторинг правоприменительной практики, в том числе реализации стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. На тематических площадках обсудят эффективность действия норм уже принятых законов, и предложения по совершенствованию лесного законодательства, прежде всего в части рационального лесопользования и глубокой переработки древесины.
«Президент Владимир Путин справедливо сказал – нельзя быть мировым лидером по объему экспорта леса за счет прямого расточительства национального ресурса. Четверть всего лесного богатства планеты сосредоточено в России и всего 2% занимает наша страна в сфере мировой деревопереработки. На законодательном уровне нами уже принято много решений для стимулирования переработки древесины на территории России. В конце прошлого года Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, ограничивающие сплошные вырубки лесов. Введены тарифные квоты на экспорт необработанной древесины, при этом они распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляют экспорт продукции лесопереработки. Лесной кодекс дополнен статьей о проектировании лесничеств. Дважды вопрос по наведению порядка в лесной отрасли рассматривался на заседаниях Совета Федерации, и мы направили в правительство наши рекомендации», - отметил Виктор Павленко.
Сенатор подчеркнул, что для Архангельской области лесопромышленный комплекс является системообразующей отраслью экономики. Сегодня в лесной отрасли региона работает около 700 предприятий и всего 40 тысяч человек. При этом отрасль так и не вышла из «тени», не решена проблема незаконных вырубок, отсутствия ответственности арендаторов за свои действия. Не секрет и то, что большинство налоговых преступлений в регионе происходит именно в лесной отрасли. Одна из главных причин этого – растущая монополизация лесной отрасли Поморья.
«Как тут не вспомнить В. И. Ленина: «Всякая монополия... порождает неизбежно стремление к застою и загниванию». А ведь бюджет еще и возмещает монополистам часть средств! При этом малый и средний бизнес в нашем ЛПК практически сошел на нет. Проще говоря – его задушили. Муниципалитеты остались без сельских лесов, а население в итоге – без дров. И это только верхушка айсберга. Куда идут огромные средства, получаемые от эксплуатации лесных богатств? Иностранцам? Ведь не секрет, что ситуацию на многих предприятиях контролируют скрытые бенефициары, в том числе и находящиеся за рубежом. Поэтому для нас очень важно комплексное законодательное регулирование все отношений, связанных с лесопользованием», - сказал Виктор Павленко.
По мнению сенатора, настало время провести проверку всех договоров аренды лесных участков на предмет законности их заключения. Особое внимание нужно обратить на внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы оборота лесных угодий. Прежде всего, это касается эффективности использования выделенных объемов лесосеки, выполнения обязательств по лесовосстановлению, и налоговым платежам в муниципальные и региональный бюджеты. Также необходимо внимательно рассмотреть вопрос о перераспределении налоговых поступлений, связанных с эксплуатацией лесных богатств в пользу местного самоуправления, что повысит заинтересованность муниципальных властей в осуществлении контроля за лесопользованием и стимулировании переработки леса на местах.
«В лесном секторе нужны новые технологии. Задача Архангельской области как исторический «всероссийской лесопилки» - первыми внедрять их, обеспечить режим максимального благоприятствования для инвестиций в глубокую переработку древесины», - уверен Виктор Павленко.