Холдинг "Аквилон Инвест" омолаживает личный состав

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили выпускники Архангельского техникума строительства и архитектуры.
Более ста выпускников техникума получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Это студенты, прошедшие подготовку по очной и заочной форме обучения. Сегодня техникум готовит архитекторов, машинистов дорожных и строительных машин, крановщиков, автомехаников, слесарей и автослесарей, монтажников оборудования и систем газоснабжения, сантехников, а также специалистов в области информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, земельно-имущественные отношений, в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Из 102 выпускников 19 человек окончили Архангельский техникум строительства и экономики с отличием.
В церемонии вручения дипломов приняли участие почётные гости. Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков отметил, что специалисты по многим профессиям, которым обучают в техникуме строительства и экономике, сегодня востребованы не только в Архангельске.
– Наш строительно-инвестиционный холдинг сегодня возводит жильё в Архангельске, Северодвинске и за пределами региона, в Санкт-Петербурге и Москве. Уверен, что многие из вас смогут найти работу в нашей компании. Нам нужны молодые, целеустремлённые и толковые специалисты, – сказал Алексей Попков.
Вручая дипломы лучшим выпускникам техникума, исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Андрей Бессерт подчеркнул, что сегодня строительная отрасль в регионе находится на подъеме и многие выпускники смогут найти применение своим силам и полученным знаниям.
– Диплом о среднем профессиональном образовании открывает перед вами двери во взрослую жизнь и, уверен, многие из вас свяжут своё будущее именно со строительством. А умения делать и созидать своими руками без сомнения пригодится не только в вашей профессиональной деятельности, но и повседневной жизни, – сказал Андрей Бессерт.
Одна из крупнейших девелоперских компаний России - строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» регулярно предлагает вакансии для замещения. Соискателей ждет интересная работа, достойная оплата, возможность профессионального роста и коллектив, в котором всегда помогут и поддержат. Если вы профессионал своего дела, умеете работать вдумчиво и в команде, то можно присылать свое резюме на электронную почту zherdeva@akvilon-invest.ru.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «Art Line» и ЖК «River Park». 5 июля стартуют продажи квартир в ЖК «ID Морской» в Северодвинске. В планах компании запуск в продажу летом этого года 4 новых объектов площадью почти 150 тыс. кв. м, в том числе 3 жилых комплекса в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.