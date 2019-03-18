Инспектор ОНФ - Архангельску: Вам не хватает деревянных качелей во дворах!

Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, в начале этого года уже посещавшая регион с инспекционным визитом и устроившая разнос за парк «Зарусье» и жилье для сирот, на этот раз проверила реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» и ряда региональных программ в Архангельской области. Она проинспектировала благоустроенные и неблагоустроенные дворовые и общественные территории, посетила проблемные объекты, связанные с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, предоставлением жилья сиротам, программами капремонта.
Недовольство эксперта вызвал подход муниципалитетов к реализации программы благоустройства городской среды. По ее мнению, городские власти не готовы к этой работе: «Для меня такой подход непонятен. Если посмотреть протоколы межведомственных комиссий, мы увидим дележку федеральных денег, хотя средства, которые выделяются на проекты, должны стать поддержкой государством ваших программ». Калинина подчеркнула, что в состав муниципальных общественных комиссий обязательно должны входить как специалисты, знания и навыки которых позволяют комплексно решать проблемы благоустройства и безопасности городов, так и общественники.
На совещании с участием представителей исполнительных органов региональных и муниципальных властей, прокуратуры, Ростехнадзора, подрядных организаций, участвующих в реализации проекта «Благоустройство городской среды», а также городских и областных депутатов Калинина настойчиво рекомендовала надзорным органам и муниципалитетам усилить работы по устранению бросающихся в глаза недостатков в текущем содержании городов. Речь о состоянии улиц, остановок общественного транспорта, вывозе мусора, нескошенной траве на территории детских садов.
Эксперт ОНФ посещает регион второй раз за полгода, и в этот раз она отметила с положительной стороны работу фонда капитального ремонта – устранены выявленные в ходе предыдущего визита замечания. Так, сроки проведения капремонта дома на улице Болотной, 2, в Каргополе перенесены с финального этапа программы (рассчитанной до 2043 г.) на период 2019–2020 гг.
Обсудили участники встречи ситуацию с состоянием жилых помещений в селе Холмогоры, где в ненадлежащих условиях проживают граждане, получившие жилье как дети-сироты. В ходе первого визита Калининой в квартирах были выявлены вопиющие нарушения строительных норм и правил. Представители ОНФ в регионе провели масштабную работу, прошли строительные экспертизы, встречи с жильцами, межведомственные совещания. По информации прокуратуры, на сегодняшний день по данной ситуации ведутся следственные действия. Член Центрального штаба ОНФ призвала всех причастных максимально ускорить работу по решению проблемы.
В заключение встречи Калинина пожелала Архангельску усиливать региональный бренд, что может выражаться, например, в деревянных качелях, лавках, других объектах инфраструктуры, позволяющих идентифицировать исторические особенности региона. «Инфраструктурные решения, применяемые в Краснодаре или Москве, не подходят для северных территорий. Необходимо продумать проекты, обеспечивающие комфорт жителям области. Может быть, учитывая длинную зиму, вам нужны крытые детские площадки, может быть, большая освещенность общественных пространств. И Федерация на благоустройство должна отводить вам другие сроки – более длительные. И я готова доказывать свою позицию и бороться за вас. Но я должна понимать, что регион со своей стороны стремится к изменениям», – напутствовала Калинина.