«СТИЛОБАТ» ответит рублем за медленный снос часовни. И прочие неприятности…

Подрядчик сноса незаконно построенной часовни, что на Чумбарова-Лучинского в Архангельске, не выполнил условия муниципального контракта.
Опоздали со сроками выполнения работ – полный демонтаж должен быть произведен до 28 июня.
Однако до сих на месте остается фундамент и не вывезен мусор. Что безнадежно портит внешний вид самой парадной улицы областной столицы.
Вера Пономарева, глава Ломоносовского округа:
- Подрядчик пояснил, что для демонтажа ленточного фундамента и подвальных помещений, которые организовал владелец иконной лавки, необходим гидроклин. Такую технику ему необходимо арендовать, и с этим возникла проблема. Но когда компания заявляется на выполнение каких-либо работ, она должна адекватно оценивать свои силы. Сейчас работы в любом случае должны быть завершены, подрядной организации дан срок зачистить территорию от мусора до 8 июля. А пени будут начислены в соответствии с условиями контракта.
Напомним, сам снос часовни проходил со скандалами. В работах принимали участие лица явно неправославного исповедания, что шокировало воцерковленных наблюдателей. С места разбора здания исчезли православные иконы (по некоторым данным, их след обнаружен в Архангельской епархии – информация проверяется). Не вовремя было отключено энергоснабжение, в следствии чего на деревянной улице города чуть было не начался большой пожар.
По заявлению городской администрации, затраты из бюджета на снос незаконно реконструированного здания будут взысканы с собственника строения – Владимира Радченко. Впрочем, наблюдатели скептически относятся к перспективе в обозримом будущем восполнить бюджетные затраты, ибо данный гражданин гол, как сокол.
(фото пресс-службы мэрии Архангельска)