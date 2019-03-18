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Архангельскую область не будут штрафовать за нерасторопность

Вопрос касается штрафов за неосвоение субсидий федерального Центра, которые ранее накладывались на нерасторопные регионы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны еще 27 июня.

Дмитрий Медведев:

«Правительство пошло навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (например, погода) не уложились в сроки по субсидиям. Штрафы выплачивать не придется, это позволит завершить начатые проекты».

Отметим, что в списке нерадивых, кроме непосредственно Архангельской области, еще 50 российских регионов.

(на иллюстрации: и лежал Илья Муромец на печи тридцать лет и три года)

03 июль 11:46 | : Экономика

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