Архангельскую область не будут штрафовать за нерасторопность

Вопрос касается штрафов за неосвоение субсидий федерального Центра, которые ранее накладывались на нерасторопные регионы.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны еще 27 июня.
Дмитрий Медведев:
«Правительство пошло навстречу некоторым регионам, которые по различным уважительным причинам (например, погода) не уложились в сроки по субсидиям. Штрафы выплачивать не придется, это позволит завершить начатые проекты».
Отметим, что в списке нерадивых, кроме непосредственно Архангельской области, еще 50 российских регионов.
(на иллюстрации: и лежал Илья Муромец на печи тридцать лет и три года)