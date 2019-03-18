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Директор магазина в Архангельске - зарплата растет

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, в Архангельске работодатели готовы платить на данной должности в среднем 51 000 рублей, что на 2 тысячи выше, чем в декабре прошлого года (обзор от 06.12.2018г).

Средняя заработная плата директора магазина в Москве также повысилась и составляет 80 000 руб. (декабрь 2018г – 77 000 рублей), в Санкт-Петербурге - 74 000 рублей (было - 71 000 рублей).

В Вологде средняя зарплата составляет 50 000 рублей, в Кирове – 42 000 рублей, в Петрозаводске – 52 000 рублей, в Сыктывкаре – 54 000 рублей, в Мурманске – 59 000 рублей в месяц.

В обязанности директора магазина входит:

Проверка готовности магазина к работе;

Контроль выполнения плана продаж;

Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей (ТМЦ);

Проверка исправности оборудования; Контроль за корректным оформлением и ведением документации;

Проведение инвентаризаций или же участие в организации процесса, если инвентаризация проходит с ревизором;

Управление коллективом;

Контроль за сроком годности товара (в случае работы в продуктовом магазине);

Обеспечение соблюдения норм охраны труда работников магазина;

Контроль товарных запасов;

Контроль за соблюдением работниками стандартов организации Отчетность и т.д.

03 июль 07:48 | : Экономика

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