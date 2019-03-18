В Архангельской области наплевательски относятся к страхованию жилья

После водного кошмара, что случился во время наводнения в Иркутской области (погибшие, снесенные водой дома и т.д.), Всероссийский союз страховщиков выступил с заявлением, что пора что-то делать в этой области экономики.
Президент ВСС Игорь Юргенс:
«Все мы понимаем, что те или иные природные катаклизмы могут обрушиться на любой регион. При этом удручающее положение со страхованием жилья показывает, что в случае стихийных бедствий основная финансовая нагрузка вновь ложится на государство, во всех же цивилизованных странах по данным рискам платят страховые компании. Мы стремимся к тому, чтобы практика покрытия ущерба, причиненного жилью, получила максимальное распространение и вышла на принципиально новый уровень».
Как выясняется, только в спокойной в плане природных катаклизмов Москве планка этого вида страхования приближается к 50%, в остальных регионах не дотягивает и до 8%.
Архангельская область попала в список регионов с повышенной паводковой опасностью, при этом доля застрахованного жилья здесь 5.1%.
Скептики уже ждут ввода принудительного страхования как еще одной строчки в коммунальных платежах.