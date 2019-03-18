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Коров перевели на дизельное топливо? В России растут цены на мясо

Ожидается, что цены вырастут минимум на 10%. Об этом предупредила Национальная кормовая ассоциация.

А все из-за того, что импортерам кормовых добавок, которые раньше входили в список льготных импортных товаров, придется доплатить НДС за последние три года. По подсчетам экономистов, сумма дочислений составит от 4 до 7 млрд. рублей.

Наблюдатели отмечают, что отечественные производители мяса занимаются откровенным лоббированием собственных корпоративных интересов. Так, в конце апреля Национальная мясная ассоциация попросила правительство запретить россиянам ввозить в страну молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования якобы из-за риска ввоза возбудителей опасных для животных болезней. Данная инициатива встретила шквал критики в социальных сетях. На что известный производитель мясной продукции г-н Линник (Мираторг) посоветовал согражданам «больше думать о Родине и меньше о хамоне».

Новая инициатива тоже встретила волну критики в интернете: «Мы и так мясо не едим, дорого», «Коров перевели на дизельное топливо?», «Хоть бы раз услышать, что цены снизились».

Часть экспертов считает, что всему виной государственно-регулируемый капитализм, все больше укореняемый в нашей стране в подмен рыночному.

Напомним, события в Новочеркасске 1962 года начались как раз с государственного повышения цен на мясную продукцию – директор местного крупного предприятия посоветовал своим рабочим, жаловавшимся на нехватку денег на мясо, «жрать ливер».  

 

02 июль 08:56 | : Экономика / Скандалы

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