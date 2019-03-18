В российской армии появится «мусорный стройбат»

Точнее, заводы по переработке мусора на территории воинских частей. Но вряд ли их будут обслуживать гражданские лица… иначе теряется сам смысл их строительства на закрытых охраняемых территориях.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».
Его прямая речь:
«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок».
Напомним, что строительство и обслуживание мусороперерабатывающих заводов – весьма и весьма дорогостоящее предприятия. Армии банально дают заработать на мусорной реформе.
К тому же на экологию служивым людям не принято жаловаться…