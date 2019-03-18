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Оператор 1С в Архангельске - хлопотливая работа за маленькие деньги

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, оператор 1С в этом городе в среднем получает 23 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 42 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 34 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 22 000 рублей, в Сыктывкаре 24 000 рублей и в Петрозаводске -  23 000 рублей в месяц.

Справка:

Программа 1С является помощником бухгалтеров, которые часто не владеют в совершенстве ее функционалом. На сегодняшний день она применяется практически на всех предприятиях, поэтому профессия оператора программного обеспечения востребована. Такие вакансии присутствуют практически у каждого субъекта хозяйствования. Они часто совмещаются с другими профессиями. Работодатели отдают предпочтение тому соискателю, у которого есть дополнительное образование бухгалтера или экономиста, поскольку дополнительные знания позволят специалисту разносторонне подходить к решению поставленной перед ним задачи.

Оператор 1С должен уметь работать с бухгалтерской документацией, понимать ее сущность и принципы оформления. Без знаний и практических навыков обслуживания персонального компьютера, умения оперирования с базовыми офисными программами и сетью интернет, сложно будет разобраться в 1С. Человеку, претендующему на должность, необходимо изучить налоговое и трудовое законодательство, а также нормативы, применяемые при оформлении документации.

01 июль 08:31 | : Экономика

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