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Потенциальная жертва преступников - сколько зарабатывает кассир в Архангельске?

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, кассир в Архангельске в среднем получает 22 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 33 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 21 000 рублей, в Сыктывкаре 23 000 рублей и в Петрозаводске -  22 000 рублей в месяц.

Но эта не такая простая профессия, как может показаться на первый взгляд…

Работа современного кассира – это не только пересчет наличных денег и выбивание чеков. Сегодня он должен уметь работать с пластиковыми картами и электронными деньгами. Кассир знает устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов, вычислительной техники, поэтому быстро может устранить небольшую неисправность. Кассир должен знать признаки подлинных купюр и уметь отличать их от поддельных как с помощью ультрафиолетового детектора, так и на глаз.

В зависимости от места работы кассира, он может выполнять разные функции. Работники торговых предприятий подсчитывают, на какую сумму приобретен товар, и производят расчеты наличными деньгами или по пластиковой карте. В развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах и музеях кассир соответственно продает билеты на мероприятия, показы, спектакли и выставки. Он может помочь посетителю с выбором места в зале, рассказать о сюжете постановки или специфике экспозиции.

На предприятиях должность кассира обычно совмещена с должностью бухгалтера. Он принимает деньги за заказы или услуги, выдает сотрудникам зарплаты и премии. Валютные кассиры производят обмен денежных средств, а кассиры-операионисты в банках работают еще и с ценными бумагами.

Кассиры также могут работать в кассах транспортных и страховых компаний, букмекерских контор и автозаправок.

Работа кассира в основном сидячая и монотонная. Но в тоже время потенциально опасная, потому что именно работники касс чаще всего подвергаются налетам грабителей.  

28 июнь 09:00 | : Экономика

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