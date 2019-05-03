Архангельск: Как начинается капремонт (на примере ул. Кирпичный завод, 13)

Этот объект очень необычен – совершенно не типичный многоквартирный дом, когда-то он был украшением поселка. Построенный в 1955-м – в благополучные годы, когда завод работал и давал жить всем, кто имел к нему отношение, пафосный дом с колоннами, как и все в округе, обветшал. А колонны, когда-то придерживающие выступавших на советских мероприятиях ораторов, стали угрожать безопасности всего здания – после взрыва бытового газа они держались едва ли не на «честном слове»…
Объект был включен в программу капремонта 2018 года, однако торги изначально не состоялись - подрядчик на Кирпичный, 13 нашелся уже тогда, когда вести фасадные работы было невозможно из-за низких температур наружного воздуха. Плюс понадобилось заказывать проектирование, поскольку дело осложнилось демонтажными работами, на чем настаивали эксперты.
«Здесь будет осуществлен демонтаж колонн – такое решение принято в связи с тем, что здесь порядка 10-ти лет назад произошел взрыв баллона бытового газа, и все плиты – и перекрытия, и несущие балконные - находятся в аварийном состоянии, - рассказывает представитель проектной организации, руководитель отдела экспертизы Максим РЕНТЕЛЬ. - Изначально предполагалось каким-то образом это все усилить, но, осмотрев здание более детально и проведя исследование несущей способности кладки и балок, нами было принято решение о том, что балкон находится в аварийном состоянии. Поэтому одним из самых безболезненных вариантов будет демонтаж. К сожалению, придется провести такие мероприятия, но они обеспечат дальнейшую безопасную эксплуатации здания. А вот маленькие балконы, которые идут по периметру здания, будут оставлены, их усилят и отремонтируют».
Целью обследования стало определение технического состояния строительных конструкций здания, в котором при предварительном осмотре были обнаружены повреждения и дефекты, влияющие на их несущую способность, жесткость, устойчивость и эксплуатационные параметры. Это касалось всех несущих конструкций – стен, фундамента, выступающих элементов фасада.
По результатам экспертизы, в которую были включены выборочные исследования материалов кладки для определения ее физико-механических характеристик, было признано, что цоколь «находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии», стены – хоть и в трещинах, но подлежат капремонту, а вот выступающие элементы в виде колонн из-за сверхнормативной осадки всех фасадных столбов портика и креном в разные стороны необходимо убрать.
Для того, чтобы проводить такие работы, согласно ЖК РФ, необходимо согласие собственников, причем стопроцентное. Поскольку данный вид работ относится к реконструкции здания. Зачастую провести капремонт с реконструкцией невозможно из-за того, что не получается найти собственников или убедить даже их незначительное количество в нужности работ. Но не здесь. И соседи, и управляющая компания «Левобережье» были очень заинтересованы в том, чтобы все получилось, и процесс начался как можно скорее. Поэтому те, кто проживает в доме, нашли хозяев тех квартир, которые давно покинули регион, а старое жилье сдают внаем. А уже управляющая компания взяла на себя весь переговорный процесс, переписку, оформление документов.
Все «точки над и» были расставлены на общем собрании собственников, которое инициировал Фонд капремонта, и где заместитель директора Фонда Михаил ХАБАРОВ, куратор объекта, инженер Александр ГАЛКИН, представители проектировщика, подрядчика и УК подробнейшим образом разъяснили гражданам, что и как будет происходить с их домом.
Работы на Кирпичном, 13, по словам представителя подрядной организации ООО «ОтделТрест», начнутся сразу, как только будет решен вопрос с подачей электрической энергии – в самое ближайшее время.
Основные виды работ на объекте (общая площадь здания 934,4 м2, строительный объем – 3683 м2):
Эти виды работ включают в себя:
Допуск на объект получен 30 мая, подрядная организация обещает завершить все работы до 28 августа.