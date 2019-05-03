В Новодвинске полностью завершены 30% работ программы капремонта текущего года

Директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ принял участие в работе депутатской комиссии по вопросам городского хозяйства и предпринимательской деятельности Новодвинского городского совета.
Александр Викторович подробно рассказал депутатам о ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Новодвинска. В своём выступлении он отметил высокий процент оплаты взносов (порядка 86 %) населением и активное выполнение ремонтных работ в текущем году.
«По основному перечню ремонтных работ в Новодвинске заключены контракты по шестнадцати многоквартирным домам на проведение тридцати видов ремонтных работ, - отметил директор Фонда капремонта. - Параллельно у нас реализуется и дополнительный перечень ремонтных работ на двадцати многоквартирных домах, где тоже выполняется порядка тридцати видов работ. Большая часть из них - замена инженерных систем и кровельных покрытий. Отрадно, что Новодвинск участвует и в нашем пилотном проекте по утеплению фасадов. По итогам этого года три многоквартирных дома обретут новые, теплые фасады, и жители смогут сравнить эффект экономии тепловой энергии. Кроме того, в текущем году и в начале следующего в Новодвинске будет продолжена программа по ускоренной замене лифтового хозяйства».
По словам Александра Бараева, на сегодняшний день порядка 30% ремонтных работ уже завершены в полном объеме. Оставшаяся часть находится в достаточно высокой степени готовности и к концу третьего - началу четвертого квартала будут выполнены. Активному началу капремонта в текущем году способствовало коллективное взаимодействие Фонда с управляющими кампаниями и администрацией города, заранее подготовленные объемы работ, составленные сметы и заключенные контракты.
В завершении обсуждения первого вопроса от начальника жилищно-коммунального отдела новодвинской администрации поступил вопрос о возможности изменения первоочередности перечня ремонтных работ, включённых в краткосрочный план на 2020-2022 годы. Галина АНКУДИНОВА предлагает сначала проводить замену кровель в многоквартирных домах, а уже потом приступать к инженерным коммуникациям. Данная инициатива поддержана со стороны руководства Фонда и в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в краткосрочный план.