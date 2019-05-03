Директор по закупкам в Архангельске - хлопотная должность при хорошем окладе

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по закупкам в Архангельске в среднем получает 106 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 157 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 103 000 рублей, в Сыктывкаре 112 000 рублей и в Петрозаводске - 108 000 рублей в месяц.
Его функции:
- координирует проведение работ по проектированию логистических систем и внедрению их на предприятии;
- рассчитывает затраты на логистику, разрабатывает бюджет на логистику и обеспечивает его соблюдение;
- организует работы по созданию и внедрению логистических информационных систем;
- развивает и осуществляет программы сокращения логистических затрат;
- обеспечивает развитие, реализацию и контроль исполнения политики компании в области закупок;
- организует планирование закупок согласно долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным планам компании;
- координирует поиск поставщиков;
- налаживает системы контроля над деятельностью контрагентов
- руководит анализом условий договоров поставок и надежности поставок;
- обеспечивает составление и своевременное размещение заказов у поставщиков;
- координирует заключение договоров с поставщиками;
- принимает участие в определении видов и сроков платежей по заключенным договорам;
- организует взаимодействие с поставщиками;
- обеспечивает составление отчетов;
- анализирует выполнение заказов и результаты поставок;
- обеспечивает мониторинг качества закупаемого продукта в соответствии с заданными стандартами;
- развивает и осуществляет программы сокращения стоимости закупок…