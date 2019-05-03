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Директор по закупкам в Архангельске - хлопотная должность при хорошем окладе

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по закупкам в Архангельске в среднем получает 106 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 157 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 103 000 рублей, в Сыктывкаре 112 000 рублей и в Петрозаводске -  108 000 рублей в месяц.

Его функции:

  • Управляет логистикой (обеспечивает составление логистических прогнозов и планов):

- координирует проведение работ по проектированию логистических систем и внедрению их на предприятии;

- рассчитывает затраты на логистику, разрабатывает бюджет на логистику и обеспечивает его соблюдение;

- организует работы по созданию и внедрению логистических информационных систем;

- развивает и осуществляет программы сокращения логистических затрат;

  • Управляет материально-техническим снабжением и закупками (разрабатывает планы закупок):

- обеспечивает развитие, реализацию и контроль исполнения политики компании в области закупок;

- организует планирование закупок согласно долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным планам компании;

- координирует поиск поставщиков;

- налаживает системы контроля над деятельностью контрагентов

- руководит анализом условий договоров поставок и надежности поставок;

- обеспечивает составление и своевременное размещение заказов у поставщиков;

- координирует заключение договоров с поставщиками;

- принимает участие в определении видов и сроков платежей по заключенным договорам;

- организует взаимодействие с поставщиками;

- обеспечивает составление отчетов;

- анализирует выполнение заказов и результаты поставок;

- обеспечивает мониторинг качества закупаемого продукта в соответствии с заданными стандартами;

- развивает и осуществляет программы сокращения стоимости закупок…  

21 июнь 08:06 | : Экономика

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