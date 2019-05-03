"Аквилон Инвест" хочет удивить Архангельск "артистичным" жилым комплексом

25 июня запланирован старт продаж в жилом комплексе ЖК «Art Line», который холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить на пересечении пр. Ломоносова и ул. Серафимовича. Цены начинаются от 1,79 млн. рублей, первые 20 клиентов получат скидку в 20%*.
Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» класса «Комфорт+» общей площадью 13,2 тыс. кв. м находится в самом центре Архангельска, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью. Рядом расположены детсады №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки» и №147 «Рябинушка», школы №9 и №22, гимназия №21 и Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника №2, офтальмологическая клиника, Дворец спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной Двины.
Особенностью ЖК «Art Line» будет его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, в лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора. На первом этаже комплекса разместится Детский клуб оборудованный как арт-студия. Здесь для маленьких жильцов будут созданы все условия для творчества и развития.
Здание нового жилого комплекса двухсекционное, переменной этажности: по ул. Серафимовича и пр. Ломоносова 8-этажное, а угловая часть спроектирована 10-ти этажной. Фасады выполняются из трех цветов керамического облицовочного кирпича с индивидуальными архитектурными деталями и декоративной подсветкой.
ЖК «Art Line» строится в рамках нового стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены здания толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая энергосберегающая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты.
Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные приборы отопления уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах, а двухтарифные счетчики с возможностью автоматической отправки показаний - существенную экономию платежей. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами под радиаторами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в парадные и кабины лифтов.
Здание оборудуется инженерными системами по концепции «Умный дом». Система «Умный дом» включает IP-домофонию и контролер, обеспечивающий выполнение следующих опций: автоматический сбор и передачу показаний счетчиков; дистанционное управление освещением и розеточной сетью; контроль пожарной безопасности через подключение датчиков дыма; вывод на контроллер изображений со всех видеокамер; синхронизация мобильного телефона владельца квартиры с системой.
Всего в новом жилом комплексе спроектировано 162 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных, спроектированные с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные. В них предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые сразу оборудуются освещением и розетками. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад», когда квартира уже готова для проживания.
Предусмотрены большие холлы и колясочные, сквозной проход во двор и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. Помещения общественно-делового назначения расположены на 1-м этаже, их входные группы сделаны отдельно от парадных. В подземном этаже размещается паркинг и кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка.
Необходимо отметить, что участок для строительства ЖК «Art Line» приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплатил обманутым дольщикам денежную компенсацию в размере 15,4 млн. рублей. Развитие данной локации планируется продолжать: аналогичным образом холдингом «Аквилон Инвест» приобретен участок на пересечении ул. Володарского и пр. Ломоносова, обманутым дольщикам выплачено 17,1 млн. рублей. Здесь будет построен еще один дом, а в последующем оба жилых комплекса объединит общая благоустроенная территория.
*Сроки проведения акции с 25.06.2019 по 31.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «СЗ Строй Надзор». Перевод: «ART.line» (АРТ.лайн) - «Искусство. Линия». Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, на пересечении ул. Серафимовича и пр. Ломоносова, кадастровые номера участков 29:22:050513:1714, 29:22:050513:1566. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru