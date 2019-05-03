Менеджер по ценообразованию в Архангельск... с очень средней ценой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по ценообразованию в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 49 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске - 33 000 рублей в месяц.
О профессии:
У Специалиста по ценообразованию подчиненных нет.
Специалист по ценообразованию может замещать Ведущего специалиста по ценообразованию и Специалиста по информационному сопровождению на время его отсутствия.
На время отсутствия Специалиста по ценообразованию его замещает Ведущий специалист по ценообразованию.
Цели и должностные обязанности:
Деятельность Специалиста по ценообразованию направлена на достижение следующих целей:
Обеспечение выполнения планов по валовому доходу, относительной наценке, объему реализации и приведенной прибыли;
Управление базовым и сегментным ценообразованием.
Для реализации установленных целей Специалист по ценообразованию исполняет следующие обязанности:
Администрирует систему прайс-листов ГП;
Осуществляет контроль цен поставок, снятие блокировки товара по изменению цены поставки, фиксацию спец. условий поставки товара, сбор и доведение до СП информации о предстоящих изменениях цен и проблемах с поставками;
Производит массовое и попозиционное изменение цен Базового прайс-листа Компании;
Обеспечивает формирование управленческой себестоимости и базисов для ценообразования. Осуществляет управление базисами для ценообразования;
Формирует предложения по изменению цен в связи с изменившимися условиями поставок.
Проводит ценовые мероприятия по проблемам сверхзапасов, дефектуры и сроков годности.
Осуществляет непосредственное внесение изменений в базу после принятия решения по коррекции цен;
Обеспечивает подготовку и утверждение отчетных документов и аналитических отчётов по группам риска;
При проведении ценообразования обеспечивает минимизацию рисков нарушения дисциплины цен (Государственное регулирование) и списания товара по причине истечения срока годности.