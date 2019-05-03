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Менеджер по ценообразованию в Архангельск... с очень средней ценой

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по ценообразованию в Архангельске в среднем получает 32 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 49 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 31 000 рублей, в Сыктывкаре 34 000 рублей и в Петрозаводске -  33 000 рублей в месяц.

О профессии:

У Специалиста по ценообразованию подчиненных нет.

Специалист по ценообразованию может замещать Ведущего специалиста по ценообразованию и Специалиста по информационному сопровождению на время его отсутствия.

На время отсутствия Специалиста по ценообразованию его замещает Ведущий специалист по ценообразованию.

Цели и должностные обязанности:

Деятельность Специалиста по ценообразованию направлена на достижение следующих целей:

Обеспечение выполнения планов по валовому доходу, относительной наценке, объему реализации и приведенной прибыли;

Управление базовым и сегментным ценообразованием.

Для реализации установленных целей Специалист по ценообразованию исполняет следующие обязанности:

Администрирует систему прайс-листов ГП;

Осуществляет контроль цен поставок, снятие блокировки товара по изменению цены поставки, фиксацию спец. условий поставки товара, сбор и доведение до СП информации о предстоящих изменениях цен и проблемах с поставками;

Производит массовое и попозиционное изменение цен Базового прайс-листа Компании;

Обеспечивает формирование управленческой себестоимости и базисов для ценообразования. Осуществляет управление базисами для ценообразования;

Формирует предложения по изменению цен в связи с изменившимися условиями поставок.

Проводит ценовые мероприятия по проблемам сверхзапасов, дефектуры и сроков годности.

Осуществляет непосредственное внесение изменений в базу после принятия решения по коррекции цен;

Обеспечивает подготовку и утверждение отчетных документов и аналитических отчётов по группам риска;

При проведении ценообразования обеспечивает минимизацию рисков нарушения дисциплины цен (Государственное регулирование) и списания товара по причине истечения срока годности.  

19 июнь 08:17 | : Экономика

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