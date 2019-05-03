Что оренбуржцам хорошо, то архангелогородцам пока неведомо! Депутат Мария Харченко (ЛДПР) об увиденном в поездке

Как мы сообщали ранее, группа депутатов АрхГорДумы посетила столицу Оренбургской области с ознакомительной поездкой. Цель – посмотреть, как могут работать очистные сооружения при должном управлении, финансировании и заботе.
Своими впечатлениями делится лидер фракции либерал-демократов в городской Думе Мария Харченко:
- Безусловно, в Оренбурге опыт работы компании положительный. Там они уже более 15 лет, а договор аренды рассчитан на 25. Объем инвестиций тоже впечатляет – ежегодно порядка 300 миллионов рублей. При этом только модернизация очистных сооружений обошлась в 2,6 миллиарда рублей. Кроме того, компания участвует и в различных федеральных программах, что дает возможность получать дополнительное финансирование на модернизацию оборудования и ремонт сетей.
Нам подробно рассказали о том, что удалось сделать за минувшие годы. Объем выполненных работ, действительно, впечатляет. Довольно благополучно обстоят здесь дела и в части трудовых прав работников, уровня заработной их платы и социального обеспечения.
К слову, тарифы на водоснабжение и водоотведение ниже, чем в Архангельске.
Конечно, прекрасно понимаю, что нам стремились, как говорится, показать товар лицом, поэтому и впечатление сложилось весьма благостное. Но мы не забыли, что у группы компаний РВК имелся и негативный опыт работы в Твери, где были уголовные дела о хищениях, посадки и тому подобное. В итоге предприятие было возвращено в собственность области. Поэтому о результатах работы компании в Архангельске говорить преждевременно.
Напомню, что депутаты фракции ЛДПР всегда выступали против концессии, но поскольку в итоге компания все же приступила к водоснабжению города, то теперь своей главной задачей мы считаем жесткий контроль ее деятельности.