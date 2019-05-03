"Такой опыт стоит перенять". Депутаты АрхГорДумы оценили работу Оренбургского «Водоканала»

Как мы рассказывали ранее, в начале июня депутаты Архангельской городской Думы посетили с ознакомительной поездкой очистительные сооружения областной столицы и были, мягко говоря, шокированы увиденным. «Маймакса в буквальном смысле ходит под себя!», -восклицали они.
Тогда представители «РВК-Центра», потенциального концессионера находящегося в бедственном положение муниципального предприятия, предложили им посетить столицу Оренбургской области, чтобы продемонстрировать возможности их компании.
И вот свершилось! Архангельская делегация посетила объекты ООО «Оренбург-Водоканал».
В состав делегации вошли заместитель председателя Архангельской городской думы Александр Гревцов, директор департамента городского хозяйства областного центра Владимир Шадрин, руководитель «РВК-центр» Михаил Иванов, а также депутаты гордумы Михаил Блохин, Мария Харченко, Пётр Ватутин и Михаил Федотов.
Первый день визита был посвящен осмотру сооружений водоподготовки насосно-фильтровальной станции и реконструируемого Южно-Уральского водозабора. Ознакомившись с оборудованием, применяемым для очистки и обеззараживания подаваемого ресурса, представители депутатского корпуса смогли убедиться в безопасности и качестве питьевой воды в столице Оренбуржья.
– На примере Оренбурга мы видим, что компания-концессионер действительно вкладывает средства в развитие и совершенствование объектов водоснабжения, что, несомненно, положительно сказывается на комфорте проживания горожан. Надеюсь, что данный опыт будет применен и в Архангельске, – рассказал Александр Гревцов.
Кроме того, архангелогородцы посетили городские очистные сооружения канализации. Специалисты предприятия рассказали о процессе очистки стоков и применяемом оборудовании. Депутаты гордумы увидели результаты масштабных мероприятий, которые на очистных сооружениях ведутся с 2006 года.
– В 2018 году оренбургский водоканал признан лучшим предприятием в сфере ЖКХ в России. Это итог большой работы по модернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, внедрению современных энергоэффективных технологий. Лучшие практики коллег из Оренбурга мы планируем применить в Архангельске. Это позволит улучшить работу городской системы водоснабжения и водоотведения, а также повысить качество услуг, оказываемых жителям областного центра, – отметил Михаил Иванов.
В ближайшее время наша редакция планирует взять подробное интервью у одного из участников этой поездки. Есть ощущение, что их отношение к концессионированию и возможностям «РВК-Центра» изменилось в лучшую сторону. Заметим, среди депутатов были и те, кто ранее весьма скептически относился к передаче МУПа в частные руки.