Там вам жить. Экскурсии по новостройкам от "Аквилон Инвест"

В минувшие выходные в Архангельске и Северодвинске прошли первые летние Экскурсии по новостройкам.
В столице Поморья горожане побывали на жилом комплексе «Зеленый квартал». Его 2-я очередь уже сдается в эксплуатацию, причем досрочно. Сейчас здесь работает комиссия по приемке объекта и завершается благоустройство прилегающей территории: устанавливается большая современная детская площадка с сертифицированным антитравматическим покрытием. Кроме асфальтирования гостевых парковок за счет холдинга также заасфальтирован на выезде из двора дома Гайдара 27 на пр. Новгородский, где полным ходом идет ремонт дороги. На строящейся напротив 3-й очереди комплекса строители ведут кирпичную кладку стен 5-го этажа.
Также экскурсанты проехали к стройплощадкам двух строящихся рядом – на пр. Троицкий и набережной Северной Двины, жилым комплексам «Биография» и «Двина Хаус». Сейчас здесь завершаются работы по фундаментам и помещениям подземных паркингов. Затем участники экскурсии стали первыми посетителями стройплощадки ЖК «iSadovaya», который строится по концепции «Умный дом». Завершилась экскурсия на первом в регионе жилом комплексе эко-класса «Грин Парк», где экскурсанты познакомились с планировками картин и оценили великолепные виды на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральных собор.
В Северодвинске участники экскурсии посетили ЖК «Нордика» на ул. Юбилейной, который спроектирован финским архитектором Юкка Тиканненом, на ЖК «Клевер» на пр. Беломорском, а также на самом большом объекте холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов - 2-й очереди ЖК «Парус» на пл. им. Пашаева.
По итогам экскурсия состоялся розыгрыш призов, которыми стали сертификаты на покупку товаров для дома в магазине «Леруа Мерлен». В Архангельске 1-е место заняла Нина Герминдер, 2-е – Татьяна Старковская, 3-е – Алена Демарева. В Северодвинске первым стал Игорь Осадчий, вторым – Никита Корельский, третьей – Ирина Листова.
Эксперты рынка недвижимости прогнозируют повышение цен на жилье с 1-го июля. Это связано с рядом факторов: увеличением количества сделок в летние месяцы, а также со вступлением в силу новых поправок в 214-й федеральный закон о долевом строительстве. Поэтому до 30 июня есть возможность приобрести квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» по максимально выгодной цене*. Кроме того, 30 июня холдинг «Аквилон Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых комплексах – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей**.
В ближайшее время стартуют продажи квартир в 5-ти новых жилых комплексах, которые холдинг «Аквилон Инвест» начинает возводить в Архангельске и Северодвинске. Общая площадь домов составляет почти 110 тыс. кв. м. 10 июня начались продажи квартир в жилом комплексе «River Park», который строится на пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого. В здании, спроектированном финским архитектором Юкка Тиканненом, общей площадью 34,5 тыс. кв. м будет 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных, а также подземный паркинг. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
Еще один новый жилой комплекс «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м на 154 квартир с подземным паркингом будет построен на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская, на месте разобранного здания кинотеатра «Искра». Комплексное благоустройство территории включает и модернизацию существующей детской площадки и благоустройство сквера.
Три жилых комплекса будут построены на перекрестках ул. Логинова – пр. Новгородский, ул. Серафимовича – пр. Ломоносова и ул. Урицкого – пр. Ломоносова (в районе ул. Р. Куликова). Строительство осуществляется в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплатил денежные компенсации обманутым дольщикам и приобрел данные земельные участки без аукциона.
В Северодвинске по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон Инвест» приобрел право аренды земельного участка площадью 6,7 тыс. кв. м на пр. Морской, 67. На данном участке планируется возвести 5-этажный жилой дом общей площадью 11,3 тыс. кв. м на 175 квартир с подземным паркингом.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 16 жилых комплексов – свыше 500 тыс. кв. м общей площади.
*Подробности можно узнать по тел.: 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартир 83 и 84 кв. м. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г.Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru