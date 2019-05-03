Архангельская область: Незаметно для себя, мы стали еще счастливей

За последний год Архангельская область поднялась на два пункта в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей, и теперь занимает в нем 16-е место.
Но есть нюансы… о них издание «Регион 29»:
- По данным Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 2,3 процента, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля — за четыре года, строительство — за десять лет.
Однако, хотя зарплата россиян формально и выросла почти на 7 %, реальные доходы населения оставляют желать лучшего.
Справка: реальный доход сопоставляет стоимость товаров и услуг, которые вы можете купить сегодня, по сравнению с ценой тех же самых товаров и услуг, которые вы, возможно, купили бы в другой период. Например, если в этом году вы потратили на 5000 рублей больше, чтобы купить то же самое количество товаров и услуг (еда, газ, аренда, коммунальные услуги и т.д.), по сравнению с прошлым годом, а ваш годовой доход остался прежним, тогда, соответственно, ваш реальный доход фактически уменьшился на эти 5000 рублей.
В принципе, речь идет о том, сколько денег остается в среднестатистической семье из двух работающих взрослых и двух несовершеннолетних детей после рассчитанных государством обязательных минимальных трат – коммунальных платежей, минимальной потребительской корзины. По оценкам экономистов, максимальный остаток составляет 44.3 тысячи рублей, и его достигли в 15 российских регионов (из 85).
Наблюдатели представляют, как удивлены такой информацией большинство жителей этих самых регионов…