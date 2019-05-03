Менеджер по тендерам в Архангельске - ответственная работа при скромном жаловании

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по тендерам в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 57 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 36 000 рублей, в Сыктывкаре 40 000 рублей и в Петрозаводске - 39 000 рублей в месяц.
Справка:
Специалист по тендерам встречается как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Со стороны заказчика обязательно должен быть контрактный управляющий либо целая контрактная служба с руководителем, причем необязательно отдельное подразделение, это могут быть сотрудники различных подразделений, собранные в одну команду, которые выполняют обязанность сотрудника контрактной службы. Также у заказчика может быть руководитель комиссии, член комиссии (конкурсной, закупочной, аукционной, котировочной).
Если рассматривать ситуацию с точки зрения участника (поставщика), то в этом случае многое определяет факт того, кто в компании занимается продажами в том числе и через участие в тендерах: сотрудник коммерческого отдела, сотрудник отдела продаж, любой сотрудник компании.