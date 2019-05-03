«Аквилон Инвест» предупреждает: Успевайте приобрести жилье по максимально выгодной цене*

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют повышение цен на жилье с 1-го июля.
Это связано с рядом факторов: увеличением количества сделок в летние месяцы, а также со вступлением в силу новых поправок в 2014-й федеральный закон о долевом строительстве.
- Учитывая это, в последние две недели июня у наших клиентов есть возможность приобрести квартиры по максимально выгодной цене. Мы ждем всех желающих уже в субботу на экскурсии по новостройкам, где можно посмотреть строящиеся жилые комплексы и получить информацию о новых проектах. Для этого нужно записаться по телефону 65-00-08 в Архангельске или 52-00-00 в Северодвинске. Кроме того, наши офисы работают и в выходные дни с 11 до 17 часов, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Кроме того, 30 июня холдинг «Аквилон Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых комплексах – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей. Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит». Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены — оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники. «Ваниль» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Шоколад» — в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Графит» - отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым. При покупке квартиры стоимость дозаказа чистовой отделки при 100% оплате или ипотеке.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 16 жилых комплексов – свыше 500 тыс. кв. м общей площади.
*Подробности можно узнать по тел.: 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартир 83 и 84 кв. м. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г.Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru