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Экономика Русского Севера в кризисе – Архангельская область потеряла 3% привлекательности

Об этом прискорбном факте сообщил бизнес-омбудсмен при правительстве Республики Коми Игорь Бобков:

- В Коми за последние два года количество субъектов предпринимательской деятельности сократилось на 6,4%. Это самый плохой показатель в СЗФО. В регионах округа наблюдается рост. В Мурманской и Архангельской областях наблюдается спад в пределах 3%.

Причина глобальная – региональный бизнес не выдерживает давления со стороны силовиком, о чем сказал даже президент на последнем ПМЭФ. Плюс потенциальные инвесторы выбирают для себя более благополучные регионы, не в последнюю очередь в климатическом плане.

От редакции: Хотелось бы услышать оригинальный комментарий по этой теме от бизнес-омбудсвумен Архангельской области Ольги Гореловой… а то кое-кто сомневается в ее компетентности.

13 июнь 13:37 | : Экономика

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