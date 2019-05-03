Пикник с "Аквилон Инвест" там, где может быть ваша квартира

15 мая, в субботу холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья* и городе корабелов**.
Всех участников ждет необычный подарок – пикник на одном из жилых комплексов. В непринужденной атмосфере наконец-то начавшегося северного лета всем участникам подробно расскажут о строящихся объектах холдинга «Аквилон-Инвест».
Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.
В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья. Кроме того, участников экскурсии ждет скидка в 50 тыс. рублей.
Напомним, что до 30 июня холдинг «Аквилон Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых комплексах – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей. Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит».
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 16 жилых комплексов – свыше 500 тыс. кв. м общей площади.
*Сроки проведения акции 15.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский тер. окр., в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции 15.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
***Сроки проведения акции с 01.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков , сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитывается исходя из площади квартиры 83 и 84 м.кв. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г.Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектные декларации на сайте www.akvilon-invest.ru