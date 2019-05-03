«РВК-центр», концессионер «Водоканала», займётся благоустройством Архангельска

7 июня в «РВК-центр» состоялось совещание руководства предприятия с главами администраций территориальных округов г. Архангельска.
Главный вопрос повестки дня – благоустройство территорий городских округов столицы Поморья после проведения работ по устранению дефектов и модернизации сетей «РВК-центр».
Главный инженер предприятия Евгений Мелихов отметил, что после проведения обследования объектов специалистами «РВК-центр» совместно с департаментом городского хозяйства и администрациями округов был составлен план-график производства работ, в котором порядка 140 адресов.
– В настоящее время «РВК-центр» проводит асфальтирование наиболее оживленных участков дорожного движения, приводит в порядок пешеходные и зелёные зоны после раскопок, – отметил Евгений Мелихов. – Также нами объявлен конкурс на выбор специализированной организации, которая выполнит асфальтирование дорог и тротуаров с гарантийным сроком службы покрытия не менее пяти лет, поэтому уже в июне мы определим победителя конкурса.
На совещании обсудили условия закрытия ордеров после проведения ремонтно-восстановительных работ. Важно отметить, что объект будет считаться сданным только после совместной приёмки с участием специалистов предприятия и администраций округов, которые оценят качество благоустройства и полноту выполненных работ.
Руководитель «РВК-центр» Михаил Иванов предложил на регулярной основе организовывать встречи с главами округов, которые это предложение одобрили и было принято решение проводить совещания в первую среду каждого месяца.
– Прямой диалог с главами округов позволяет узнать ситуацию на местах «из первых уст», ведь каждый руководитель – это первый хозяйственник на своей территории. Поэтому мы совместными усилиями будем организовывать работу и наводить порядок в жилищно-коммунальной сфере Архангельска, – подчеркнул Михаил Иванов.
Кроме благоустройства, участники совещания обсудили ряд других важных вопросов. Руководитель «РВК-центр» проинформировал о замене в 2019 году насосного оборудования на ВНС №4 и №5, что улучшит качество услуг для жителей Соломбальского округа. Также в этом году в Архангельске будет установлено 140 новых водоразборных колонок нового образца с электронными чипами. По просьбе главы Северного округа Гидаята Шукюрова одна из колонок появится в Нижней Повракуле.