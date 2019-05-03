Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«РВК-центр», концессионер «Водоканала», займётся благоустройством Архангельска

7 июня в «РВК-центр» состоялось совещание руководства предприятия с главами администраций территориальных округов г. Архангельска.

 

Главный вопрос повестки дня – благоустройство территорий городских округов столицы Поморья после проведения работ по устранению дефектов и модернизации сетей «РВК-центр».

 

Главный инженер предприятия Евгений Мелихов отметил, что после проведения обследования объектов специалистами «РВК-центр» совместно с департаментом городского хозяйства и администрациями округов был составлен план-график производства работ, в котором порядка 140 адресов.

 

– В настоящее время «РВК-центр» проводит асфальтирование наиболее оживленных участков дорожного движения, приводит в порядок пешеходные и зелёные зоны после раскопок, – отметил Евгений Мелихов. – Также нами объявлен конкурс на выбор специализированной организации, которая выполнит асфальтирование дорог и тротуаров с гарантийным сроком службы покрытия не менее пяти лет, поэтому уже в июне мы определим победителя конкурса.

 

На совещании обсудили условия закрытия ордеров после проведения ремонтно-восстановительных работ. Важно отметить, что объект будет считаться сданным только после совместной приёмки с участием специалистов предприятия и администраций округов, которые оценят качество благоустройства и полноту выполненных работ.

 

Руководитель «РВК-центр» Михаил Иванов предложил на регулярной основе организовывать встречи с главами округов, которые это предложение одобрили и было принято решение проводить совещания в первую среду каждого месяца.

 

– Прямой диалог с главами округов позволяет узнать ситуацию на местах «из первых уст», ведь каждый руководитель – это первый хозяйственник на своей территории. Поэтому мы совместными усилиями будем организовывать работу и наводить порядок в жилищно-коммунальной сфере Архангельска, – подчеркнул Михаил Иванов.

 

Кроме благоустройства, участники совещания обсудили ряд других важных вопросов. Руководитель «РВК-центр» проинформировал о замене в 2019 году насосного оборудования на ВНС №4 и №5, что улучшит качество услуг для жителей Соломбальского округа. Также в этом году в Архангельске будет установлено 140 новых водоразборных колонок нового образца с электронными чипами. По просьбе главы Северного округа Гидаята Шукюрова одна из колонок появится в Нижней Повракуле.  

07 июнь 17:55 | : Экономика

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (71)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20