Дом европейской мечты на набережной Архангельска - ощутимая реальность от "Аквилон Инвест"

10 июня стартуют продажи квартир в новом жилом комплексе «River Park». Первые покупатели получат скидку в 20%*.
Вслед за петербуржцем Михаилом Мамошиным, спроектировавшим для столицы Поморья новую застройку набережной, по заказу холдинга «Аквилон Инвест» проект современного жилого комплекса «River Park» в Архангельске выполнил известный финский архитектор Юкка Тикканен.
ЖК «River Park» расположен пересечении набережной Северной Двины и ул. Урицкого, на участке, приобретенном по городской программе развития застроенных территорий. Расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов завершена, жители получили квартиры или денежную компенсацию.
Скандинавская архитектура и европейский комфорт
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
- Наша миссия – предлагать новые подходы к проектированию жилья, основываясь на богатом финском опыте и традициях. Эскизы рождаются в главном офисе нашего архитектурного бюро в городе Ювяскюля. О соблюдении действующих строительных норм, полном соответствии наших проектов существующим российским требованиям в сфере проектирования и градостроительства заботятся наши опытные архитекторы из российского офиса. Таким образом, в своей работе мы объединяем лучшие достижения наших стран, - рассказал Юкка Тикканен.
ЖК «River Park» площадью 34,5 тыс. кв. м расположен в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В непосредственной близости находятся гимназия №21, несколько дошкольных учреждений, медицинских центров, Северный Арктический федеральный университет им. М. В. Ломоносова, стадион «Буревестник», почтовое отделение, магазины, остановки общественного транспорта.
Жилой комплекс состоит 5 секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. Из окон квартир открывается живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. По словам архитектора одна из главных задач состоит в том, чтобы проект органично вписывался в пейзаж, не вступая в диссонанс с окружающей средой, радовал глаз, доставляли эстетическое удовольствие.
- Проекты для вашей страны – предмет особой гордости, ведь это мой скромный вклад в создание облика новой современной России, - подчеркнул финский градостроитель.
Применяя типовые конструкции и элементы фасадов, наши северные соседи добиваются пластической, графической, фактурной выразительности достаточно простыми средствами. Стены здания планируется выполнить по технологии «Теплая керамика» из кирпича темно-красного (трех оттенков) и белого цветов, дополненных вставками из плит охристого и темно-серого цветов. Переменный по высоте парапет в угловых секциях создает неповторимый силуэт здания. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, ширина балконов - до 1,8 м с панорамным финским остеклением. Предусмотрена дополнительная шумоизоляция. Для остекления окон большого размера используются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты, с пониженным уровнем подоконников 600 мм и функцией «защита от детей».
- Финское проектирование строится на трех основных принципах: экономическая эффективность, практичная разумность и безопасная логичность, - говорит автор проекта Юкка Тикканен. - При современных технологиях производства стройматериалов с высоким качеством, можно достичь практически любых архитектурных форм и архитектурной выразительности. Архитектура - это весь комплекс решений: инженерии, квартирографии, материалов. Только все это вместе дает финальный результат.
В двух секциях квартиры расположены на 1-м этаже, жители которых смогут попадать на участок прямо через двери балконов и лоджий. Предусмотрены большие холлы и колясочные, сквозной проход во двор и помещение для консьержа, а также отдельное помещение для Детского клуба. Помещения общественно-делового назначения расположены на 1-м этаже секций вдоль ул. Урицкого и набережной Северной Двины, их входные группы сделаны отдельно от парадных.
Квартиры на любой вкус
Всего в новом жилом комплексе спроектировано 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Широко используются передовые принципы организации жилого пространства «Разумные метры». Главное преимущество в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные. В них предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения.
- Давно работая на российском рынке, мы выработали рациональные подходы к определению площади квартир. Чего в итоге хочет каждый покупатель? Он ищет возможность приобрести как можно более доступное жилье. Можно спроектировать квартиру, в которой будет сауна, жилая комната, кухня, это все будет объединено, и общая площадь этой квартиры будет всего лишь 56 кв. м. Самая обычная практика в финской квартире - иметь прихожую минимального размера, - рассказал Юкка Тикканен.
В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Все пространство квартир продумано до мелочей: учтено расположение мебели, направление открывания дверей, места для размещения выключателей. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ», когда квартира уже готова для проживания. Предусмотрено размещение в квартире собственной сауны, а также кладовые в подвальном этаже.
Традиционное финское качество и благоустройство по мировым стандартам
Эффективность дома – это не только архитектура, но и современная инженерия, экологичные, экономичные и энергоэффективные системы рекуперации тепла, механической вентиляции, лифтового оборудования. В жилом комплексе предусмотрены: автоматизированный тепловой пункт, коллекторная разводка отопления с поквартирным учетом тепла и теплорегуляторами, незадымляемые лестничные клетки и лифты импортного производства с плавным ходом и экономией до 75% электроэнергии. Используется улучшенная система вентиляции: климатические клапаны под радиаторами в стене, способствующие поглощению шума и препятствующие запылению, через которые при закрытых окнах в квартиры поступает свежий воздух. В комплексе устанавливается система «inHome» («Умный дом»), позволяющая жильцам контролировать и оптимизировать потребление коммунальных ресурсов, а также IP-домофония.
- Мы используем проверенные на практике и адаптированные с учетом российской нормативной базы решения, в которых сочетаются элегантность северного дизайна, эффективные конструктивные и планировочные приемы, - подчеркнул Юкка Тикканен. - С учетом климатических условий особое внимание уделено вопросам энергосбережения, и высоким требованиям к гармоничности формируемой среды, обеспечивающей комфортные условия проживания. Моя задача как архитектора применить весь необходимый комплект решений, чтобы в итоге получился удачный проект.
Что касается благоустройства территории площадью более 6 тыс. кв. м, то оно будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория запроектирована по принципу «Двор без машин». Здесь будет установлена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов, сделана велопарковка, озеленение. Дренажная система выполняется по технологии «Двор без луж», также предусмотрена площадка для раздельного сбора отходов. Во дворе и общественных зонах будут размещены скамейки с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и зоны общедоступного wi-fi. Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 82 машиноместа, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка.
Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
*Сроки проведения акции с 10.06.2019 по 30.06.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО «СЗ Бизнесстрой». Перевод: «River Park» (Ривер Парк) - Река Парк . Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Ломоносовский округ, на пересечении улицы Урицкого и набережной Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru