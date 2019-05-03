Искусство покупать - байер в Архангельске получает ого-го

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, байер в Архангельске в среднем получает 54 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 100 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 82 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 52 000 рублей, в Сыктывкаре 57 000 рублей и в Петрозаводске - 55 000 рублей в месяц.
Справка по профессии:
Кем можно работать в fashion-индустрии? Дизайнером, модельером, моделью, стилистом. А еще? Байер - профессия, которая уже давно является востребованной в европейских странах, но пока еще новая и малоизвестная в России.
Байер – это человек, осуществляющий закупки партии товаров для компании заказчика. Он преимущественно работает в сфере fashion-индустрии. Профессия обязывает постоянно путешествовать, посещать презентации, показы, выставки, вести переговоры с представителями отечественных и зарубежных брендов. Нередко байеров ищут компании, занимающиеся реализацией мебели, косметики, аксессуаров для автомобилей и иных товаров. Преимущественно байеры взаимодействуют с ассортиментом высокого ценового сегмента, ориентируясь на VIP-клиентов.
Байер должен уметь формировать уникальное торговое предложение, оценивать риски, используя инструменты менеджмента и экономики. Эта профессия находится на стыке логистики, менеджмента, а также дизайна и моды.