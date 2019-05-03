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Искусство покупать - байер в Архангельске получает ого-го

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, байер в Архангельске в среднем получает 54 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 100 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 82 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 52 000 рублей, в Сыктывкаре 57 000 рублей и в Петрозаводске - 55 000 рублей в месяц.

Справка по профессии:

Кем можно работать в fashion-индустрии? Дизайнером, модельером, моделью, стилистом. А еще? Байер - профессия, которая уже давно является востребованной в европейских странах, но пока еще новая и малоизвестная в России.

Байер – это человек, осуществляющий закупки партии товаров для компании заказчика. Он преимущественно работает в сфере fashion-индустрии. Профессия обязывает постоянно путешествовать, посещать презентации, показы, выставки, вести переговоры с представителями отечественных и зарубежных брендов. Нередко байеров ищут компании, занимающиеся реализацией мебели, косметики, аксессуаров для автомобилей и иных товаров. Преимущественно байеры взаимодействуют с ассортиментом высокого ценового сегмента, ориентируясь на VIP-клиентов.

Байер должен уметь формировать уникальное торговое предложение, оценивать риски, используя инструменты менеджмента и экономики. Эта профессия находится на стыке логистики, менеджмента, а также дизайна и моды.

07 июнь 08:33 | : Экономика

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