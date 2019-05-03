Самый северный в мире Novotel - первый год жизни

Открывшаяся год назад в бизнес-центре DELTA, возведенном холдингом «Аквилон Инвест» в рамках проекта комплексной застройки набережной Северной Двины, первая в Архангельске «четырехзвездная» гостиница получила антитеррористический паспорт высшей категории.
Напомним, что торжественное открытие Novotel-Архангельск состоялось 24 июня 2018 года, став подарком столице Поморья ко Дню города. Инвестором проекта, осуществившим строительство гостиницы мирового уровня в Архангельске, является строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест».
Об итогах работы за год журналистам на пресс-конференции рассказали директор ООО «Дельта-Отель» (Novotel-Архангельск) Ксения Чанчикова, операционный директор отеля Александр Павлюк, и управляющий рестораном REKA Татьяна Белова.
- Давно было понятно, - городу необходим отель международного уровня. В 2014 году совет директоров холдинга «Аквилон Инвест» принял решение о строительстве отеля и начал переговоры с разными международными операторами. В итоге остановились на французском холдинге AccorHotels, и не ошиблись, именно они проявили наибольший интерес к проекту. Уже с первого года работы мы получили положительный финансовый результат. Он - скромный, но это не убыточный проект. Загрузка отеля увеличилась более чем в 2 раза в сезон 2018-2019 годов, среднемесячная выручка на 25% в среднем больше, чем в 2018 году. Сегодня у нас есть полная уверенность в коммерческом потенциале и успехе отеля, - отметила директор Novotel Архангельск Ксения Чанчикова.
Отель в Архангельске соответствует стандартам группы AccorHotels, он очень востребован и практически всегда заполнен на 100%. Немаловажно, что с его открытием создано 33 рабочих места. Здание оснащено современнейшей системой пожаробезопасности. Комплекс может быть использован для проведения мероприятий в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства.
В отеле 89 номеров, номерной фонд имеет пять категорий. Это единственный российский отель группы AccorHotels, где была реализована концепция номеров N-room, позволяющая использовать различные вариации в интерьере, планировке и цветовой гамме отделки. Также в каждом номере есть USB-розетки, телевизоры, к которым можно подключить телефон, ноутбук и другие технологичные решения. Отель предоставляет широкий спектр услуг и является обладателем сертификата «4 звезды». По большому счёту, он стал первой гостиницей такого класса в Поморье.
- Успех любого отеля оценивают с помощью показателя, который основан на отзывах гостей. Их собирают из анкет, на всевозможных порталах и ресурсах. По этому показателю среди отелей с номерным фондом от 30 единиц, Novotel-Архангельск признан №1, - отметил управляющий отелем Novotel-Архангельск Александр Павлюк. - Более того, по данным статистики он положительно влияет на репутацию всего бренда в мире и входит в Топ-3 отелей региона «Новый Восток», где конкурирует с крупнейшими отелями России, Израиля и Турции.
Менее чем за год в отеле обслужили 8 630 гостей из 45 стран. Они прожили 15 700 ночёвок. Соответственно, такое же количество уборок номеров выполнили горничные. Постирано 45 тонн белья. Гости выпили 300 тысяч бутылок воды, пакетиков чая.
Среди стран, чьи граждане чаще всего пользуются услугами Novotel-Архангельск, лидирует Финляндия. Далее следуют Великобритания, Норвегия, США, Эстония, Швеция, Германия, Франция, Канада и Нидерланды.
Как отметил Александр Павлюк, чтобы получить сертификат «4 звезды», отель должен соответствовать множеству параметров. Во многом они предусмотрены собственными жесткими требованиями бренда AccorHotels, но есть среди них и довольно любопытные и необычные.
- Например, в каждом номере должен быть фонарик на случай эвакуации, а в номерах класса «люкс» рядом с туалетом необходимо установить телефонный аппарат. Как правило, эти требования необязательные или отелю предлагается альтернатива, - рассказал Александр Павлюк. - Какие-то критерии уже морально устарели - на каждого гостя должно приходиться по 14 плечиков и нереальное количество полотенец. Нормальные международные бренды, наоборот, стараются сократить их число, так как заботятся об окружающей среде, пытаются сэкономить объемы воды и химии, которые требуются для ежедневной стирки.
Novotel-Архангельск участвует в экопроекте «Планета 21», который включает 27 пунктов, направленных на сохранение окружающей среды – сокращение углекислого газа, сохранение водных ресурсов. В архангельском отеле есть особая система, которая улавливает промышленный жир, - он не попадает в сточные воды, его увозит специальный коллектор.
К услугам гостей отеля – ресторан «REKA», бар «Sveysky» и кафе-маркет «Хурма», которые работают как единый организм. Как правило, зарубежные гости очень требовательны к еде, поэтому недавно управляющий рестораном REKA Татьяна Белова вместе с командой разработали абсолютно новое меню.
- Гостям важно, чтобы в меню были представлены блюда местной кухни, из локальных продуктов, без глютена, для вегетарианцев. Все это будет представлено в новом меню. Также в нем много блюд с оригинальной подачей, - сказала управляющий рестораном REKA Татьяна Белова. – За год мы накормили 13 тысяч гостей завтраками, подготовили 252 кофе-брейка и организовали 34 дня рождения, 51 свадьбу и 136 корпоративных вечеров.
«Хурма» работает в формате free-flow, сюда удобно приходить на обед, приятно выпить чашечку ароматного кофе со свежим и вкусным десертом. Бар «Sveysky» работает 24 на 7, он создан для деловых переговоров и романтических свиданий. У заведения уникальный интерьер – здесь есть свое собственное северное сияние и костер, который создает уют. Из ресторана «REKA» открывается невероятный вид на Северную Двину, здесь представлена европейская и региональная кухня с сервисом международного уровня. Первым делом, оказавшись здесь, шеф-повар ресторана Андрей Мостовой рекомендует попробовать фирменный бургер с олениной.
В заведениях проходят тематические вечеринки, выступают известные музыканты, гастро-ужины с неповторимой подачей. В конце мая открылась летняя терраса, где уже можно наслаждаться северным летом.
Центр DELTA и гостиница мирового бренда «Novotel» задали новые стандарты в индустрии гостеприимства в Архангельске. На его базе можно проводить форумы, бизнес-конференций, научные семинары и презентации как регионального, так федерального и международного уровня. К настоящему моменту отель принял более 200 такого рода мероприятий. Вопреки обывательским разговорам, перенос международного форума «Арктика - территория диалога» не ударил по бизнесу.
- Отель - небольшой. Форум был запланирован на начало апреля, а это самый пиковый месяц по загрузке по всей стране. Загрузиться было несложно, вопрос - по какой цене, - рассказал Александр Павлюк.
В то же время он подчеркнул, приезд гостей высокого ранга - это всегда ценнейший опыт для персонала гостиницы. Недавно отель прошёл проверку безопасности ФСБ и получил соответствующий «антитеррористический паспорт». Поэтому здесь всегда готовы к приему даже президента страны.
- В этом году принято окончательное решение об открытии СПА-центра, - сообщил о планах развития управляющий Novotel-Архангельск Александр Павлюк. - До конца года мы планируем реализовать этот проект. Площадь составит около 100 квадратных метров. Будет предусмотрена финская сауна, хаммам, зона отдыха, раздевалки и, возможно, массажный кабинет.
Помимо «внутренних» потребностей гостиницы в 2019 году запланировано озеленение прилегающей к ней территории. А в планах правительства области – продолжение благоустройства набережной Северной Двины.
Строительство многофункционального центра класса «А» DELTA, в состав которого входит самая северная в мире гостиница «Novotel-Архангельск» было осуществлено холдингом «Аквилон Инвест» в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины. Реализованный холдингом проект, выполненный мастерской Михаила Мамошина, получил самые престижные архитектурные награды страны - Российскую национальную архитектурную премию «Хрустальный Дедал», Гран-при фестиваля «Зодчество’18» и «Золотой диплом» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы». МФК DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А» с гостиницей мирового бренда «Novotel», стал лучшим региональным бизнес-центром России и получил диплом I степени смотра-конкурса Международной ассоциации Союзов архитекторов.