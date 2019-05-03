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Национальный рейтинг въездного туризма: Кислые дела Архангельской области

Несмотря на то, что приток иностранных туристов в нашу страну последние годы растет в среднем на 4-5%, общее положение в этой важной области экономики не внушает позитивных надежд.

Выводы экспертов показывают, что места размещения, имеющиеся в регионах, заполняются в среднем не более чем на 35%. Более 50% налогов, собранных от коллективных средств размещения и учреждений общественного питания, аккумулируются в столичных центрах – Москве и Санкт-Петербурге. Туристская активность россиян остается пониженной – лишь 46% жителей страны в последние пять лет отдыхали вне своего региона.

Только жители двух столиц, официальной и культурной, за последние 30 лет смогли привыкнуть к звучанию иностранной речи на своих улицах… в провинции все та же дремучесть.

Соответственно, первые три места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Приморский край (близость к Китаю).

Последние три – Тамбовская область, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

Архангельская область на 69 месте. Мало того, и в рейтинге Северо-Запада она предпоследняя, хуже дела только у Ненецкого округа («только самолетом можно долететь»).

Мало того, наблюдатели прогнозируют, что этим туристическим летом поток гостей в наш регион ещё больше снизится из-за распиаренных волнений в Ленском районе… по некоторым публикациям кажется, что это совсем рядом с Архангельском.

Впрочем, и без этого фактора… приведенный опрос еще раз показывает, что туризм в Поморье пока не может быть сколь либо значимым источником доходов, Архангельск был и остается лишь точкой остановки на пути к Соловкам или в Арктику.

 

06 июнь 11:14 | : Экономика

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