В Архангельской области программа капремонта-2019 исполнена на 38%

По состоянию на конец мая завершение программы капитального ремонта МКД в Архангельской области – 38% по основному перечню (полностью завершены 224 вида работ из 592 по 391 МКД) и 12% - по резервному перечню (68 видов работ из 573 по 355 МКД).
За последнюю неделю мая комиссиями Фонда капремонта Архангельской области приняты 12 объектов:
Напомним, что после окончания отопительного сезона подрядные организации приступили к капремонту внутридомовых систем теплоснабжения, в 2019 году эти мероприятия запланированы в 128 многоквартирных домах.