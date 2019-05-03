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В Архангельской области программа капремонта-2019 исполнена на 38%

По состоянию на конец мая завершение программы капитального ремонта МКД в Архангельской области – 38% по основному перечню (полностью завершены 224 вида работ из 592 по 391 МКД) и 12% - по резервному перечню (68 видов работ из 573 по 355 МКД).

За последнюю неделю мая комиссиями Фонда капремонта Архангельской области приняты 12 объектов:

  • Архангельск, ул.Юности, 12 – капремонт фундамента
  • Северодвинск, ул.Комсомольская, 51 – ХВС
  • Новодвинск, ул.50 лет Октября, 36 – ХВС, ВО
  • Архангельск, ул.Кемская, 11 – крыша
  • Холмогоры, ул.Красноармейская, 12 - крыша
  • Архангельск, ул.Корпусная, 10 – фундамент
  • Северодвинск, пр.Беломорский, 7 – ХВС, ВО
  • Северодвинск, пр.Ленина, 34/42 – ХВС
  • Северодвинск, ул.Лесная, 55 – ВО
  • Северодвинск, ул.Железнодорожная, 35 – крыша
  • Архангельск, ул.Лермонтова, 4 – фундамент
  • Архангельск, Зеленец, 48 – ХВС, ГВС

Напомним, что после окончания отопительного сезона подрядные организации приступили к капремонту внутридомовых систем теплоснабжения, в 2019 году эти мероприятия запланированы в 128 многоквартирных домах.

 

04 июнь 08:45 | : Экономика

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