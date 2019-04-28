Фонд капремонта Архангельской области: Разъяснения собственникам, проживающим в малоквартирных домах

Вступил в силу областной закон № 78-7-ОЗ "О внесении изменений в областной закон "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области", принятый депутатами регионального собрания 30 апреля 2019 года.
Согласно данному закону, из региональной программы капремонта исключаются дома с количеством квартир менее пяти. В населенных пунктах Архангельской области таких домов 3288, в 92 из них либо проведены работы по капитальному ремонту, либо проводилась оценка состояния дома и делалось экспертное заключение. 71 дом останется в регпрограмме и будет возмещать затраченные на него средства.
Возвраты денежных средств, оплаченных собственниками помещений в домах, которые исключаются из программы в связи с внесением изменений в областной закон, будут осуществляться в соответствии с порядком, принятым по внесенным в закон изменениям. Во-первых, рассматривается подтверждение оплаченных сумм. Далее, если речь идет об органах местного самоуправления, то будет проведена полная сверка оплат и начислений, и только потом начнется процедура возврата оплаченных денежных средств или зачет оплаченных средств в счет начислений по другим помещениям в других домах.
Если же речь идет о возвратах средств, оплаченных физическими лицами, это будет производиться в общем порядке через заявления на возврат с приложением соответствующих документов:
О том, какие действия в настоящее время нужно предпринять собственникам таких малоквартирных домов, рассказывает начальник финансового отдела Фонда Юлия Сергеевна КУСТОВА.
- Закон уже вступил в силу, поэтому собственникам помещений в таких домах надо принять решение – их может быть два: либо они остаются в программе капремонта, либо выходят из нее.
В случае, если они хотят остаться в региональной программе, им нужно принять решение о формировании фонда капремонта на специальном счете. Образцы документов, которые необходимы для оформления протоколов, будут опубликованы на сайте Фонда.
В соответствии с новыми положениями закона о капремонте в Архангельской области, если для обычных многоквартирных домов срок вступления в силу протокола о переходе со счета регоператора на спецсчет составляет один год, то для домов, подпадающих под Положение новых изменений, - там, где менее пяти квартир, - срок вступления в силу протокола – в течение самого кратчайшего времени. То есть если вы предоставите нам проток сегодня, то уже с завтрашнего дня региональный оператор начнет процедуру перевода данного МКД на другой способ формирования фонда капреомонта.
Второй вариант – это выйти из регпрограммы, то есть не принимать никакого решения о формировании денежных средств на спецсчете, иными словами - проявить бездействие, тогда такие дома с 1 января 2020 года будут из региональной программы исключены.
Обращаем внимание, что есть исключения для домов, которые должны региональному оператору за оказанные услуги либо по капремонту, либо по обследованию дома и оценке стоимости работ. Перечень таких домов мы можем предоставить по запросу, также он будет опубликован на сайте Фонда.
Тем собственникам, чьи дома из региональной программы будут исключены, мы направим уведомительные квитанции с указанием суммы, подлежащей возврату, и перечнем документов, необходимых для возврата средств регоператором.
Просим отнестись с пониманием к процедуре возврата денежных средств: возвраты будут осуществляться всем, но региональный оператор такие квитанции и уведомления будет направлять постепенно в разные районы области, потому что одновременно исполнить возвраты по всем таким домам будет затруднительно с точки зрения большого объема ожидаемых заявлений.
В случае, если помещением владели разные собственники, и разные собственники, соответственно, совершали оплаты, возврат средств будет производиться Фондом в индивидуальном порядке. Чаще всего переход права в таких малоквартирных домах - случай редкий, и все они находятся в малонаселенных пунктах, где людям все про всех известно. Поэтому обращаются сразу и предыдущие собственники – доказывают свои оплаты по данному помещению, и новые. Я, как руководитель финансового отдела, настаиваю на предоставлении документов, подтверждающих совершение оплат именно тем лицом, которое обратилось, - во избежание недоразумений.
Что касается тех 71 малоквартирного дома, где уже проведены капитальные ремонты конструктивных элементов, то они, в соответствии с предварительно внесенными поправками в областной закон, останутся в регпрограмме, чтобы компенсировать Фонду уже затраченные на них средства. Если же они захотят выйти из региональной программы, то они должны будут возместить средства, затраченные на них. При полном покрытии расходов дом будет исключен из «котла». Это будет происходить по прописанной в ЖК норме, согласно которой, у собственников не должно быть задолженности перед Фондом. Исключение будут составлять только дома, признанные в обусловленном порядке аварийными либо подлежащими сносу при изъятии земли под федеральные или региональные нужды.
Со СПИСКОМ МАЛОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, подлежащих исключению из регпрограммы, можно также ознакомиться на официальном сайте Фонда капремонта.