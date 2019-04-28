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Медицинский представитель в Архангельске - зарплата одно, доход совсем другое

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, медицинский представитель в Архангельске в среднем получает 38 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 57 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 36 000 рублей, в Сыктывкаре 40 000 рублей и в Петрозаводске -  39 000 рублей в месяц.

Впрочем, как утверждают бывалые люди, действительный заработок медицинского представителя в основном состоит из процентов от прибыли, которую он принес своему нанимателю. А она зависит от умения и от везения.

Что это за профессия такая?

Изготовители медикаментов эффективно реализуют свою продукцию при помощи подразделений, где работают медицинские представители (МП). Те налаживают контакты фармкомпании с медицинскими учреждениями и лечащими врачами. Таким образом, МП способствует рекламе и продвижению продукции своего работодателя. Он является посредником между своим работодателем и заказчиками его лекарств (больницами, аптеками, санаториями и здравницами.

Что требуется от соискателя?

Как свидетельствует практика, в большинстве фирм кандидаты рассматриваются до возраста 35 лет. В виде исключения могут быть приняты и работники постарше, но имеющие опыт работы медпреда и положительные характеристики. Претендующему обязательно иметь образование медика. Например, полное высшее медицинское образование (удостоверенное дипломом либо врача, либо фармацевта). Однако работодателей в ряде случаев устраивает и среднее образование (диплом об окончании медицинского училища или колледжа).

Кандидату на должность следует быть готовым к коммуникациям с представителями медучреждений в закрепленном за ним районе города. Поэтому наличие собственного автомобиля, указанное в резюме, будет для него очевидным плюсом. Поскольку характер работы МП связан с приемом и обработкой различной информации (медицинской, коммерческой, клиентской), соискателю желательно обозначить в резюме свои навыки в подобной работе. В идеале они должны очерчивать умение выстроить тактику продажи линеек медицинских препаратов и даже целое фармацевтическое направление.  

03 июнь 08:28 | : Экономика

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