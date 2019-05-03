АО "ПДУ" имеет вам сказать... теперь в соцсетях

Плесецкое дорожное управление (имеющее статус акционерного общества), часто критикуемое общественностью за уборку архангельских улиц, решило объясниться с народом через соцсети.
Компания открыла тематическое сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Фёдор Корнеев.
– С помощью новой площадки мы будем оперативнее реагировать на чаяния пользователей автодорог, наладим полноценный диалог с жителями Архангельской области и, конечно же, с нашей молодежью, – отметил он.
По словам Фёдора Корнеева, в группе будут выкладываться не только фоновые новости управления, но и аналитические материалы, фото– и видеофайлы, а также полезная информация, касающаяся реализации в Поморье национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
– Сегодня соцсети стали играть ведущую роль в жизни большинства людей. Наша группа позволит получать от северян «обратную связь», проводить опросы, исследовать общественное мнение. Все эти инструменты направлены на повышение эффективности нашей работы, – резюмировал Фёдор Корнеев.
Адрес группы - https://vk.com/public182906432