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АО "ПДУ" имеет вам сказать... теперь в соцсетях

Плесецкое дорожное управление (имеющее статус акционерного общества), часто критикуемое общественностью за уборку архангельских улиц, решило объясниться с народом через соцсети.

Компания открыла тематическое сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Фёдор Корнеев.

– С помощью новой площадки мы будем оперативнее реагировать на чаяния пользователей автодорог, наладим полноценный диалог с жителями Архангельской области и, конечно же, с нашей молодежью, – отметил он.

По словам Фёдора Корнеева, в группе будут выкладываться не только фоновые новости управления, но и аналитические материалы, фото– и видеофайлы, а также полезная информация, касающаяся реализации в Поморье национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

– Сегодня соцсети стали играть ведущую роль в жизни большинства людей. Наша группа позволит получать от северян «обратную связь», проводить опросы, исследовать общественное мнение. Все эти инструменты направлены на повышение эффективности нашей работы, – резюмировал Фёдор Корнеев.

Адрес группы -  https://vk.com/public182906432

 

30 май 13:24 | : Экономика

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