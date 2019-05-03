Динамо по уши в … . ОНФ просит власть почистить пригород Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение главе администрации Архангельска, в управление Роспотребнадзора, в природоохранную прокуратуру с просьбой принять меры по предотвращению экологической катастрофы в поселке Динамо Исакогорского территориального округа.
Поводом для обращения общественников стали жалобы жителей поселка, которые не могут добиться своевременного вывоза мусора. Поселок за короткое время превратился в одну большую несанкционированную свалку. По словам жителей, мусор за последний год из поселка вывозили только дважды.
Активисты ОНФ на организованной в поселке встрече с жителями убедились, что в Динамо в буквальном смысле нет ни одного проулка, где бы не лежал мусор в непосредственной близости к жилым домам.
«По всему поселку вблизи домов располагаются так называемые «помойницы» – на земле или в ямах. В холодное время года бытовые отходы должны вывозиться один раз в три дня, в теплое время должен быть осуществлен ежедневный вывоз. В поселке отсутствуют площадки для сбора твердых коммунальных отходов и контейнеры, поэтому люди вынуждены оставлять мусор на земле в разных частях населенного пункта. Однако людям выставляют ежемесячно счета за вывоз ТБО. В поселке проживают около 300 человек, в летнее время на каникулы приезжают дети. Мы бы предостерегли родителей от нахождения детей в поселке. Если весь мусор не будет ликвидирован в ближайшее время, люди могут стать свидетелями нашествия крыс и распространения инфекции», – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.
Эксперты регионального отделения ОНФ на следующей неделе проведут совещание по данной проблеме с приглашением представителей городской администрации и надзорных органов. «Мы должны найти пути разрешения ситуации в самое ближайшее время, граждане не должны страдать из-за бездействия целой команды людей, отвечающих за решение вопросов в сфере обращения с отходами», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Юрий Шалауров.