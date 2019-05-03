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Самый северный в мире Novotel готовится отметить годовщину открытия

5 июня, в среду, в 15 часов состоится пресс-конференция, посвященная годовщине открытия в столице Поморья гостиницы Novotel-Архангельск.

 

Пресс-конференция пройдет в бизнес-центре DELTA (набережная Северной Двины, 55) на 2-м этаже блока В, в конференц-зале «Beta». На вопросы журналистов ответят: директор ООО «Дельта-Отель» (Novotel-Архангельск) Ксения Чанчикова, операционный директор отеля Александр Павлюк, и управляющий рестораном REKA Татьяна Белова.

О своем участии в пресс-конференции просьба сообщить по телефону +79115954545 Виктория Ковалевская.

Напомним, что торжественное открытие Novotel-Архангельск состоялось 24 июня прошлого года, став подарком столице Поморья ко Дню города. Инвестором проекта, осуществившим строительство гостиницы мирового уровня в Архангельске, является строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест».

- Стратегической задачей холдинга было привлечение авторитетного и известного бренда в сфере гостеприимства. Мы выбрали французскую Группу AccorHotels и не ошиблись. Проект гостиницы был проработан в соответствии с международными стандартами, которые, как показала практика, гораздо требовательнее, чем в России. Уникальное расположение в центре Архангельска на берегу Северной Двины, полный набор всех необходимых для обеспечения пребывания и работы гостей самого высокого уровня услуг и функций делают его одной из наиболее предпочтительных площадок проведения различных мероприятий, в том числе международного масштаба, - подчеркнул председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

Отель соответствует стандартам AccorHotels, он очень востребован и практически всегда заполнен на 100%. Немаловажно, что самый северный в мире Novotel прошел сертификацию на категорию 4 «звезды», став первой гостиницей такого класса в Архангельске.

Центр DELTA и гостиница мирового бренда «Novotel» задали новые стандарты в индустрии гостеприимства в Архангельске. На его базе можно проводить форумы, бизнес-конференций, научные семинары и презентации как регионального, так федерального и международного уровня. Кроме того, это стимулирует увеличение потока иностранных туристов. К услугам гостей – самый большой в Архангельске ресторан REKA, который может трансформироваться в зал для проведения мероприятий, конференций и банкетов, 2 конференц-зала, интернет-зона, где можно будет бесплатно поработать на компьютерах Apple iMac и бесплатный Wi-Fi, а также фитнес-центр с большим выбором тренажеров и SPA-салон с современным оборудованием.

Напомним, что именно в Архангельске компания AccorHotels впервые реализует новую фирменную концепцию Novotel – N-Room. Новая комфортная планировка предусматривает универсальное использование пространства. Поэтому все номера - светлые и просторные. Каждый номер снабжён кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Два номера отеля специально оборудованы с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями. Здание оснащено современнейшей системой пожаробезопасности. Комплекс может быть использован для проведения мероприятий в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства.

Строительство многофункционального центра класса «А» DELTA, в состав которого входит  самая северная в мире гостиница «Novotel-Архангельск» началось в 2014 году в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины, осуществляемой холдингом «Аквилон Инвест».  Реализованный холдингом проект, выполненный мастерской Михаила Мамошина, получил самые престижные архитектурные награды страны - Российскую национальную архитектурную премию «Хрустальный Дедал», Гран-при фестиваля «Зодчество’18» и «Золотой диплом» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы». МФК DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А» с гостиницей мирового бренда «Novotel», стал лучшим региональным бизнес-центром России и получил диплом I степени смотра-конкурса Международной ассоциации Союзов архитекторов.

   

29 май 09:49 | : Экономика

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