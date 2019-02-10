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Швейцар в Архангельск - рабочая профессия с мизерной зарплатой и "чаевыми"

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, швейцар в Архангельске в среднем получает 16 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 30 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 25 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 16 000 рублей, в Сыктывкаре и Петрозаводске -  17 000 рублей в месяц.

Впрочем, стоит отметить – на этой должности основной доход складывается из так называемых «чаевых» и «платы за дополнительные услуги». Видимо, именно это учитывают работодатели, назначая столь низку зарплату – «на тебе прожиточный минимум… остальное сам доберешь». Так, в советских ресторанах «швейцар» был третьей по престижности (и доходности) профессией, после метрдотеля и официанта.

Кое-что о профессии:

Швейцар относится к категории рабочих.

На должность швейцара принимается лицо без предъявления требований к образованию и стажу работы.

Должностными обязанностями швейцара являются:

— Наблюдение за входом и выходом посетителей на предприятиях общественного питания, торговли, коммунального хозяйства и других.

— Информирование посетителей о размещении отделов, секций, торговых залов, наличии свободных мест.

— По просьбе посетителей вызов такси.

— Приведение в порядок вестибюля, протирка стекол, стен в тамбуре и подъезде.

— Чистка металлических предметов на дверях.

— Очистка территории около входных дверей.

— Проверка исправности дверей.

— Сообщение администрации о замеченных неисправностях.

— Включение и выключение световых реклам, проверка системы сигнализации.  

27 март 08:31 | : Экономика

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