Швейцар в Архангельск - рабочая профессия с мизерной зарплатой и "чаевыми"

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, швейцар в Архангельске в среднем получает 16 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 30 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 25 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 16 000 рублей, в Сыктывкаре и Петрозаводске - 17 000 рублей в месяц.
Впрочем, стоит отметить – на этой должности основной доход складывается из так называемых «чаевых» и «платы за дополнительные услуги». Видимо, именно это учитывают работодатели, назначая столь низку зарплату – «на тебе прожиточный минимум… остальное сам доберешь». Так, в советских ресторанах «швейцар» был третьей по престижности (и доходности) профессией, после метрдотеля и официанта.
Кое-что о профессии:
Швейцар относится к категории рабочих.
На должность швейцара принимается лицо без предъявления требований к образованию и стажу работы.
Должностными обязанностями швейцара являются:
— Наблюдение за входом и выходом посетителей на предприятиях общественного питания, торговли, коммунального хозяйства и других.
— Информирование посетителей о размещении отделов, секций, торговых залов, наличии свободных мест.
— По просьбе посетителей вызов такси.
— Приведение в порядок вестибюля, протирка стекол, стен в тамбуре и подъезде.
— Чистка металлических предметов на дверях.
— Очистка территории около входных дверей.
— Проверка исправности дверей.
— Сообщение администрации о замеченных неисправностях.
— Включение и выключение световых реклам, проверка системы сигнализации.