Первый канал Центрального телевидения заинтересовался архангельскими лифтами

Сегодня в Архангельске работает съемочная группа Первого канала, они снимают сюжет для программы «Доброе утро», который выйдет в эфир в начале апреля – о выходе мы сообщим дополнительно.
Интерес Первого канала связан с программой замены лифтового оборудования, которая в Архангельске осуществляется с 2017 года, поскольку Президент Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Сергей ЧЕРНЫШОВ назвал наш регион в числе тех, где программа реализуется особенно успешно.
Директор Фонда Александр БАРАЕВ рассказал представителям Первого канала о том, что за период действия программы заменены 605 лифтов в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и Мирном. Все лифты производства Карачаровского механического завода и Щербинского лифтостроительного завода. На эти цели было направлено 1,2 млрд рублей.
А директор управляющей компании «Наш дом – Архангельск» Денис ГРИГОРЬЕВ провел сравнение обслуживания старых и новых лифтов. Если до замены оборудования сотрудникам ООО «Норд-лифт», которые обслуживают дома этой УК, постоянно приходилось ездить на вызовы и заниматься ремонтом и заказом запчастей, то сегодня речь идет исключительно о плановом обслуживании.
Довольны и жильцы – телевизионщики поговорили с жителями домов на ул.П.Осипенко, 7 и 23-й Гвардейской дивизии, 3. Были они и на пр.Московский, 43/1 – в этой девятиэтажке, хоть УК и старается вовремя реагировать на все поломки, лифтам тоже по 25 лет – в период 2019-2020 годов здесь запланировано проведение работ по замене оборудования.
Отметим, что лифтовой парк в Архангельской области был значительно изношен, и среди других регионов России находился в так называемой «красной» зоне – ситуация требовала незамедлительных действий. Из 2400 лифтов половина не соответствовала требованиях техрегламента Таможенного Союза, и в феврале 2020 года эти подъемники Ростехнадзор должен был остановить.
В 2016 году правительство региона всерьез занялось решением этой проблемы, что позволило начать реализовывать программу по ускоренной замене лифтов с рассрочкой платежа на три года. Это позволило регоператору планировать достаточно большой объем работ.
В планах на 2019 год – еще 220 единиц лифтового оборудования, на которые заключены договоры на сумму в 480 млн рублей. Ближе к концу года на аукционы будут выставлены еще порядка 50-70 лифтов. Таким образом региональный оператор, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, заменит все лифты, отработавшие 25 и более лет, в домах, которые находятся в «общем котле».
Открытым остается вопрос с еще тысячей лифтов, требующих замены, в 265 многоквартирных домах, где собственники аккумулируют денежные средства на капремонт на спецсчетах. Согласно ЖК РФ, они обязаны сами производить капитальный ремонт конструктивных элементов своих домов. Но пока собственники, несмотря на предложенную Общественным советом Минстроя программу по рассрочке для МКД на спецсчетах, не торопятся воспользоваться предложением.
Всего за период действия программы капитального ремонта в Архангельской области отремонтированы 1500 домов – это свыше 3000 видов ремонтных работ. На цели капремонта направлено более 4 млр рублей. Ежегодно объемы работ увеличиваются. Так, в 2019 году запланировано 600 видов работ. В настоящее время завершены работы на 64 объектах, по итогам первого квартала Фонд оценивает исполнение программы капремонта-2019 в 20%.