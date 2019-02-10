В Архангельске появится ночной автобус… и не только он

Сбывается мечта сразу нескольких поколений архангелогородцев, живущих на окраинах города и ведущих активный образ жизни.
Как сообщили в мэрии областной столицы, готовится к проведению конкурс на ночной маршрут № 90, связывающий ул. Галушина с ул. Кедрова, и проходящий через центр города.
По задумке властей, маршрут начнет функционировать 1 мая, в День солидарности трудящихся.
Полуночников будут возить с 22 часов вечера до 5 утра два автобуса «малого класса» (судя по всему, речь идет о маршрутных «Газелях»).
Тариф на перевозку будет нерегулируемый (то есть, на совести перевозчика), но наблюдатели уже прогнозируют, что он вряд ли будет прибыльным. Однако повысит комфортность проживания в областной столице, а в период белых ночей даже может стать туристической фишкой.
Кстати, кроме вышесказанного, в Архангельске на рынке пассажирских перевозок появится еще один маршрут, который готовит… частная похоронная контора. Полную информацию читайте на нашем сайте в самом начале следующей недели.